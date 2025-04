Anna Castillo i Álvaro Mel: Les millors fotos de les seves vacances

Hi ha parelles que aconsegueixen transmetre màgia sense necessitat de grans declaracions ni exhibicions públiques. Anna Castillo i Álvaro Mel són exactament això. Des que van coincidir a la sèrie Un cuento perfecto, on els seus personatges s'enamoraven a ritme de comèdia romàntica, els actors van traslladar aquesta connexió a la vida real, guanyant-se el cor de milers de fans que els segueixen a cada pas que fan… i a cada racó que visiten. La seva última aventura junts ha estat, com no podia ser d'una altra manera, una escapada especial, íntima i plena de petits plaers.

Una parella discreta i molt estimada

Anna i Álvaro no necessiten presumir ni anunciar constantment el seu amor. El seu és més elegant i natural. Apareixen junts de tant en tant a les xarxes socials, en algun esdeveniment o compartint algun pla tranquil amb amics. I cada vegada que ho fan, la seva naturalitat i complicitat aconsegueixen enamorar. Aquesta Setmana Santa, tots dos han optat per un dels destins que millor representa el seu estil de vida: calma, bellesa i bon menjar. Una fórmula que sempre els funciona.

A través de stories a Instagram, Anna Castillo ha anat deixant petites pistes del seu parador. Sense donar mai massa detalls, ha compartit imatges de paisatges banyats pel Mediterrani, plats deliciosos i capvespres que conviden a la pausa. Álvaro, per la seva banda, ha estat més reservat, però no ha faltat a les fotos. Es nota que han gaudit de cada moment. I com a bons amants del bon menjar, han dedicat bona part del viatge a recórrer restaurants i descobrir nous sabors.

Els dos restaurants que van enamorar l'Anna

En aquesta escapada, Anna ha revelat dues de les seves parades gastronòmiques preferides. La primera, en un racó encantador on va començar la seva ruta amb un aperitiu de luxe: una ostra amb poma àcida, llima, api i cava. Un plat fi, fresc i equilibrat que va marcar el to del viatge. La segona parada va ser encara més saborosa: carpaccio de tonyina i alvocat a la brasa, seguit de plats de pasta que van fer salivar els seus seguidors. Tagliolini amb gambes i botarga, i paccheri alla Vittorio, una recepta italiana amb salsa de tomàquet que va acabar per tancar el festí.

L'entorn ideal per a una escapada de desconnexió

Més enllà del menjar, el que ha atrapat a molts és l'entorn. Carrers empedrats, cases blanques, penya-segats, platges tranquil·les... tot apuntava que la parella havia triat un destí especial dins de Catalunya. I encara que no han volgut revelar explícitament on s'allotjaven, l'ambient acollidor de les seves fotografies i la selecció de restaurants donaven una pista clara per als més observadors.

Les imatges transmetien alguna cosa més que unes simples vacances. Era una celebració del present, del gaudi conscient, de l'amor sense soroll. Sense col·laboracions etiquetades ni publicacions patrocinades, Anna i Álvaro han demostrat que el més bonic es pot compartir sense perdre la intimitat.

La confirmació, al final

Encara que durant tota l'escapada han mantingut el destí en secret, ha bastat una simple menció en una de les publicacions per esvair qualsevol dubte: Turandot i Isabella’s, dos restaurants amb nom propi... situats a Begur i Llafranc. És a dir, el racó que ha robat el cor a la parella no ha estat altre que la Costa Brava, joia indiscutible del litoral de Catalunya. Allà, entre paisatges salvatges, plats memorables i passejos al capvespre, Anna Castillo i Álvaro Mel han tornat a confirmar que no cal viatjar lluny per tocar el cel. N'hi ha prou amb deixar-se portar pels sabors, les vistes… i per l'amor.