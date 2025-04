Així és el quart llibre d'Arnau Paris: 'L'he escrit per...'

Arnau París ha tornat a convertir-se en protagonista en el Dia de Sant Jordi. Però aquesta vegada, no ha estat per una recepta, ni per un plató de televisió. El cuiner català, guanyador de la novena edició de MasterChef, ha presentat el seu quart llibre, "A foc lent", una obra profundament personal que ha emocionat lectors i seguidors en la seva parada del centre de Barcelona. Aquesta jornada de llibres i roses ha estat encara més especial per a ell, perquè per primera vegada, l'ha viscuda des de l'altre costat de la taula: com a autor.

De venedor d'aixetes a cuiner mediàtic

La història d'Arnau París és ben coneguda per aquells que segueixen el món gastronòmic. De dedicar-se a la venda d'aixeteria en el seu dia a dia, va passar a ser un dels concursants més carismàtics i seguits de la televisió espanyola després del seu pas per MasterChef. Va guanyar el certamen el 2021, amb un premi de 100.000 euros sota el braç i una enorme projecció mediàtica que el va catapultar a una nova vida.

Però el que va venir després no va ser només èxit i plats perfectes. El canvi de vida radical, l'exposició pública, la pressió del món gastronòmic i la transformació personal van ser ingredients que es van cuinar lentament en el seu interior… i que ara ha decidit compartir amb el món.

Una obra escrita des de la veritat

En "A foc lent", París s'obre en canal. El llibre no és només una recopilació de receptes, sinó un testimoni de la seva evolució vital. "Volia explicar la història darrere del personatge. No tot és tan bonic com es veu a la televisió o a les xarxes", confessa. Al llibre narra el seu recorregut abans i després de MasterChef, incloent-hi episodis desconeguts, com la seva participació en causes socials complexes o la seva vida personal fora de focus.

El cuiner no ha estat sol en aquest viatge literari. En diverses seccions del llibre, col·laboren persones properes: la seva parella Rais, la directora del programa "Cuines", el seu primer cap de cuina i una amiga molt especial, Gala. Tots aporten visions íntimes que enriqueixen el relat i mostren noves facetes del cuiner.

Un Sant Jordi per recordar

Aquest 23 d'abril ha estat molt diferent per a Arnau. En lloc de regalar roses, les rebia amb emoció dels lectors que feien cua per saludar-lo, fotografiar-se amb ell i endur-se la seva dedicatòria al llibre. "Viure Sant Jordi des del costat de l'autor em posa la pell de gallina", deia emocionat entre firmes i abraçades.

Reconeix que l'experiència d'obrir-se en un llibre li ha resultat natural, tot i que al principi tenia dubtes sobre si interessaria la seva història. Ara, veient l'afecte del públic, té clar que si la vida li continua oferint experiències intenses i valuoses, no dubtarà a seguir escrivint.

Una barreja de cuina, emocions i vida

"A foc lent" s'ha convertit ja en la seva obra més especial. No és un llibre qualsevol de cuina, sinó un reflex del seu creixement personal. Barreja receptes amb anècdotes, reflexions i moments de vulnerabilitat. Per a aquells que busquen conèixer el veritable Arnau París, més enllà dels fogons i les càmeres, aquest llibre és una finestra honesta i sensible.

I encara que molts l'admiren pels seus plats o la seva presència televisiva, el que més destaca en aquesta nova etapa és la seva capacitat per connectar des de l'emocional. Amb un somriure tímid i un bolígraf a la mà, Arnau París ha fet de Sant Jordi una jornada inoblidable, no només per a ell, sinó també per a tots els que han descobert que la seva història es cou, sí, però sempre… a foc lent.