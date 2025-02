La nova sèrie d'Anna Castillo que posa nerviosos els Borbons

En el panorama televisiu espanyol, poques produccions han generat tanta expectació i controvèrsia com "Su Majestad", la nova sèrie protagonitzada per Anna Castillo. Aquesta comèdia satírica s'endinsa en els entrellats d'una monarquia fictícia que guarda inquietants similituds amb la Casa Real espanyola, cosa que ha suscitat reaccions diverses tant en el públic com, presumiblement, en els propis membres de la reialesa.

El context de "Su Majestad"

"Su Majestad" s'estrena avui, 27 de febrer de 2025, a Prime Video. La sèrie, creada per Borja Cobeaga i Diego San José, coneguts pel seu treball a "Ocho apellidos vascos", narra la història de Pilar, una jove princesa despreocupada que es veu obligada a assumir el tron després d'un escàndol financer que implica el seu pare, el rei Alfonso XIV. Anna Castillo dona vida a aquesta protagonista, oferint una interpretació que oscil·la entre la frivolitat i la profunditat emocional. La trama aborda temes com el privilegi, la responsabilitat i la percepció pública de la monarquia al segle XXI.

Inspiració en la realitat

Encara que la sèrie es presenta com una obra de ficció, és innegable que pren elements de la realitat. Els creadors han reconegut que personatges com Victoria Federica i Froilán de Marichalar, néts del rei emèrit Joan Carles I, van servir d'inspiració per construir la princesa Pilar. Les aventures mediàtiques d'aquests joves, des d'aparicions en programes de telerrealitat fins a incidents en locals nocturns, han estat font de titulars a la premsa del cor. Cobeaga va comentar en una entrevista: "Les notícies sobre ells ens anaven avançant mentre fèiem la sèrie".

Reaccions a la Casa Real

Encara que no hi ha hagut declaracions oficials per part de la Casa Real sobre "Su Majestad", és plausible pensar que la sèrie ha captat la seva atenció. La representació d'una monarquia en crisi, amb personatges que reflecteixen comportaments polèmics de figures reals, podria resultar incòmoda per a la institució. Anna Castillo, en una entrevista recent, va expressar: "M'encantaria que la veiés Leonor. No sé què pensarà, la veritat, però m'encantaria".

Un enfocament satíric i valent

"Su Majestad" s'atreveix a explorar territoris poc transitats en la ficció espanyola, abordant amb humor i sàtira temes considerats tabú. La sèrie no només se centra en la monarquia, sinó que també llança dards cap a altres institucions i figures públiques. Per exemple, en una escena, la princesa Pilar assisteix a una final de la Copa del Rei entre el Barcelona i el Girona, i davant els xiulets del públic, murmura entre dents un insult, recordant un incident real protagonitzat per una figura política espanyola.