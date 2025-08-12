Visitem els 4 hotels de Miami on podrien amagar-se Isabel Díaz Ayuso i la seva parella

Amb aquestes temperatures estiuenques, qualsevol voldria estar a la platja. Gaudir del mar, de la tranquil·litat o d'unes begudes fresquetes i unes racions amb família i amics en una terrassa. Som a ple agost i mig Espanya ha posat rumb als seus destins preferits, això mateix ha fet Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid, juntament amb el seu xicot.
Isabel Díaz Ayuso ha creuat l'Atlàntic abans del nou curs polític. Ha viatjat amb el seu xicot i la seva família política i han triat Miami. Sembla que la ciutat ha estat la millor opció perquè ell pugui relaxar-se i perquè tots dos desconnectin.
Ayuso és una dona que cuida la seva imatge, sempre a la moda i sempre atenta als detalls. Per això hem recorregut els quatre hotels més luxosos on podrien estar allotjats.
Isabel Díaz Ayuso podria estar al Trump National Doral Golf Resort
El primer pot ser el Trump National Doral Golf Resort, un complex amb piscina a l'aire lliure, quatre camps de golf i tres restaurants. Es troba a 6,9 km del Dolphin Mall i les habitacions ofereixen TV de 55 polzades, minibar i cafetera Nespresso. També coixins aromàtics i vistes al camp o al jardí.
La piscina té banyera d'hidromassatge i un tobogan de 38 metres, a més el resort compta amb spa, centre de fitnes i sala de jocs. Al grill BLT Prime han servit plats americans. Al Palm Grill, menjar lleuger al costat de la piscina i al Marketplace Café, gelats i cafè Segafredo.
Isabel Díaz Ayuso podria allotjar-se al Four Seasons Hotel Miami
El segon ha estat el Four Seasons Hotel Miami. Un refugi al centre mateix. Combina tranquil·litat tropical i dinamisme urbà.
La seva terrassa, la més gran de la ciutat, té més de 8.000 metres quadrats de palmeres, piscina i hamaques sobre l'aigua. Ofereix rituals de benestar, brunch de luxe i còctels al capvespre. Tot amb un equip multicultural i acollidor.
Isabel Díaz Ayuso es troba a Miami amb la seva parella
El tercer ha estat el Hilton Miami Downtown. Amb accés per a mascotes, piscina, restaurant i habitacions equipades. Tot per uns 200 euros la nit.
El quart, l'Intercontinental Miami by IHG, amb 641 habitacions redecorades i vistes espectaculars a la badia. A només 12 quilòmetres de l'aeroport. Ofereix spa, bar al vestíbul i preus des de 300 euros i és a prop de South Beach, Coconut Grove i Coral Gables.
En qualsevol d'aquests hotels, Isabel Díaz Ayuso i el seu xicot han pogut trobar el descans perfecte.