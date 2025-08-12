Logo xcatalunya.cat
Una dona amb vestit vermell i un home amb vestit fosc posen junts en un entorn urbà
Gent

Visitem els 4 hotels de Miami on podrien amagar-se Isabel Díaz Ayuso i la seva parella

Entrem als quatre hotels de luxe on podria estar amagant-se Isabel Díaz Ayuso amb el seu xicot

Imatge d'autor de Cristo Fernández
per Cristo Fernández

Amb aquestes temperatures estiuenques, qualsevol voldria estar a la platja. Gaudir del mar, de la tranquil·litat o d'unes begudes fresquetes i unes racions amb família i amics en una terrassa. Som a ple agost i mig Espanya ha posat rumb als seus destins preferits, això mateix ha fet Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid, juntament amb el seu xicot.

Isabel Díaz Ayuso ha creuat l'Atlàntic abans del nou curs polític. Ha viatjat amb el seu xicot i la seva família política i han triat Miami. Sembla que la ciutat ha estat la millor opció perquè ell pugui relaxar-se i perquè tots dos desconnectin.

Dona asseguda a terra sobre una catifa colorida amb les cames creuades, porta un vestit fosc i sabatilles esportives, al fons hi ha portes de fusta.
Isabel Díaz Ayuso es troba de vacances a Miami | Instagram, @isabeldiazayuso

Ayuso és una dona que cuida la seva imatge, sempre a la moda i sempre atenta als detalls. Per això hem recorregut els quatre hotels més luxosos on podrien estar allotjats.

Isabel Díaz Ayuso podria estar al Trump National Doral Golf Resort

El primer pot ser el Trump National Doral Golf Resort, un complex amb piscina a l'aire lliure, quatre camps de golf i tres restaurants. Es troba a 6,9 km del Dolphin Mall i les habitacions ofereixen TV de 55 polzades, minibar i cafetera Nespresso. També coixins aromàtics i vistes al camp o al jardí.

Edifici elegant al fons envoltat de palmeres amb una bandera dels Estats Units onejant i un camp de golf amb llac i font en primer terme
Així es veu el Trump National Doral Golf | Redes sociales

La piscina té banyera d'hidromassatge i un tobogan de 38 metres, a més el resort compta amb spa, centre de fitnes i sala de jocs. Al grill BLT Prime han servit plats americans. Al Palm Grill, menjar lleuger al costat de la piscina i al Marketplace Café, gelats i cafè Segafredo.

Isabel Díaz Ayuso podria allotjar-se al Four Seasons Hotel Miami

El segon ha estat el Four Seasons Hotel Miami. Un refugi al centre mateix. Combina tranquil·litat tropical i dinamisme urbà.

Vista aèria d’una piscina rectangular envoltada de palmeres i gandules amb para-sols verds, amb el logotip de Four Seasons al centre
Imatge de l’Hotel Four Seasons Miami | Redes sociales

La seva terrassa, la més gran de la ciutat, té més de 8.000 metres quadrats de palmeres, piscina i hamaques sobre l'aigua. Ofereix rituals de benestar, brunch de luxe i còctels al capvespre. Tot amb un equip multicultural i acollidor.

Isabel Díaz Ayuso es troba a Miami amb la seva parella

El tercer ha estat el Hilton Miami Downtown. Amb accés per a mascotes, piscina, restaurant i habitacions equipades. Tot per uns 200 euros la nit.

Edifici de l’hotel InterContinental en una ciutat envoltat d’altres gratacels moderns
Imatge de l'Intercontinental Miami by IHG | Redes sociales

El quart, l'Intercontinental Miami by IHG, amb 641 habitacions redecorades i vistes espectaculars a la badia. A només 12 quilòmetres de l'aeroport. Ofereix spa, bar al vestíbul i preus des de 300 euros i és a prop de South Beach, Coconut Grove i Coral Gables.

En qualsevol d'aquests hotels, Isabel Díaz Ayuso i el seu xicot han pogut trobar el descans perfecte.

