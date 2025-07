Un expert en la Casa Reial assegura que Letícia tenia una doble vida: Felip ho sap

per Angélica Oyarzún

Hi ha històries sobre la reina Letícia que es resisteixen a desaparèixer i que, cada cert temps, tornen a ocupar els titulars. Encara que passi el temps i el protocol reial intenti sufocar-les, tornen amb força. Aquest impacte és més gran quan els noms implicats són coneguts i, encara més, quan un expert alça la veu.

Les filtracions recents han posat en dubte la vida íntima de la reina Letícia. Persones properes i exparelles donen a conèixer informació molt personal que asseguren que és veritable. Un cop més, el rei Felip VI i la reina Letícia ocupen titulars per la seva vida privada.

Confessions d'un expert que estremeixen la Casa Reial

Jaime Peñafiel, periodista expert en Casa Reial, ha parlat i ha estat recolzat per les paraules de Jaime del Burgo, exmarit de Telma Ortiz. L'excunyat de la reina va trencar el seu silenci assegurant que va mantenir una relació secreta amb Letícia. Segons ell, aquesta història va durar diversos anys i va ser coneguda per la mateixa Telma.

Aquesta confessió va sembrar seriosos dubtes, fins i tot dins del cercle més proper a l'entorn reial. Però no va ser l'únic, altres fonts com Maica Vasco i Laura Rodríguez han donat suport a la idea d'una vida paral·lela de la reina. Vinculen Letícia amb diversos homes, entre ells un empresari català i un director de cinema gallec.

Pilar Eyre també va afegir llenya al foc insinuant que Letícia hauria estat vista sola, esperant algú en un restaurant. Va insinuar cautelosament que "podria estar esperant un amant”.

Espais reservats i trobades discretes

Jim Russo, qui va tenir una relació amb Letícia abans del seu matrimoni, va donar detalls precisos. Segons Russo, les trobades de Letícia es feien a l'Holiday Inn del carrer Ourense, a Madrid. Va afegir, també, que sempre van ser breus, a soles i mai s'hi quedava una nit completa.

Amb el pas dels anys i ja convertida en reina, segons han assenyalat, Letícia hauria buscat escenaris més discrets. Un dels llocs més esmentats és el Parador d'Almagro, a Ciudad Real. És un lloc silenciós, aïllat i lluny del focus mediàtic.

Tot i que també diverses fonts han esmentat el Quart Alt del Reial Alcàsser de Sevilla. Una de les residències oficials que està tancada al públic. Es menciona que l'elecció d'aquest lloc seria pel control de l'espai que permet evitar mirades indiscretes.

Des de l'interior de la Casa Reial no hi ha hagut declaracions oficials. Tanmateix, les diverses veus no s'acallen i amb cada nova revelació es reobre el debat sobre la privacitat i la imatge pública. El nom de la reina torna a la controvèrsia i, segons alguns, el rei Felip VI ho sap, però hauria après a gestionar-ho en silenci.