Kate Middleton admet en secret allò del príncep George: és molt fort

En algunes famílies, els aniversaris són esdeveniments que deixen una empremta inesborrable. Són moments que reflecteixen el pas del temps i la manera com es va creixent i evolucionant. Ara, quan aquestes famílies pertanyen a la reialesa, aquests moments prenen un significat molt diferent i són de gran rellevància.

A la família de Kate Middleton i el príncep Guillem, conviuen la tradició i la modernitat a cada pas de les seves vides. I això també s'aplica als seus fills i, amb més motiu, al príncep hereu, George. El príncep George, que acaba de celebrar els seus 12 anys amb una barreja de tendresa i responsabilitat a sobre.

Una imatge que recorda a Guillem

Amb l'estil sobri que caracteritza els Windsor, la Casa Reial va compartir una nova fotografia especial per l'aniversari del príncep. En ella, George apareix serè, amb un somriure natural i una postura que transmet seguretat. La imatge, presa per Josh Shinner a Norfolk, mostra el jove amb un jersei marró i camisa de quadres en tons blaus.

L'expressió de George, relaxada i mirada directa, va captar l'atenció del públic i va despertar comparacions inevitables. Molts van coincidir en un detall: la semblança amb el príncep Guillem és cada cop més evident. A simple vista, George sembla un reflex juvenil del seu pare, cosa que ha portat alguns a anomenar-lo “el bessó perdut del príncep Guillem”.

Però més enllà del físic, hi ha diferències marcades. Mentre Guillem va ser un nen més tímid i reservat davant les càmeres, George ha demostrat sentir-se còmode en el seu paper. La seva presència en actes públics denota disciplina, serenitat i un fort sentit del deure.

Kate Middleton sembla tenir-ho clar: un pas clau en el seu futur

Més enllà de les celebracions, ara, el que està acaparant l'interès és el seu proper destí acadèmic. George està a punt d'acabar la seva etapa a l'Escola Lambrook i ja es discuteix quin serà el seu següent col·legi. Tot apunta que Eton, l'exclusiu internat que va veure passar el seu pare i el príncep Harry, serà l'escollit.

Segons fonts citades per Mail on Sunday, Guillem i Kate han visitat discretament Eton, tot i que també van considerar altres centres com Highgate School i Marlborough College. Tanmateix, la decisió sembla presa i el pas cap a Eton representa una continuïtat amb la tradició familiar.

Aquest any en què Kate ha reaparegut als esdeveniments i compromisos oficials, George ha donat mostres de gran maduresa acompanyant-la. El seu comportament davant el públic i amb els seus germans ho ha deixat clar. Durant una de les desfilades de juny, es va mantenir ferm davant els gestos espontanis de Louis.