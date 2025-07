Anabel Pantoja torna a dir-la grossa amb un altre poble català: Ridícul històric

Ha estat un any d'alts i baixos per a Anabel Pantoja. Amb 39 anys (complerts aquest 15 de juliol), la neboda d'Isabel Pantoja ha superat moments difícils: el naixement de la seva primera filla Alma el novembre de 2024, el seu ingrés hospitalari per complicacions i un procés judicial que ha marcat la seva vida personal.

Tot i això, la seva desimboltura i simpatia no han desaparegut. Recentment, en un esdeveniment familiar i durant un sopar a Catalunya, va tornar a generar rebombori… Aquesta vegada, amb un petit embolic geogràfic-gastronòmic que ha deixat més rialles que polèmiques.

De “Trent” a Tremp: anècdota al cor dels Pirineus

Fa pocs dies, l'Anabel va acompanyar el seu germà polític a la cerimònia de lliurament de despatxos militars a Tremp (Lleida). A les seves històries d'Instagram, va indicar que se sentia com a la pel·lícula Ocho apellidos catalanes, precisament per la seva arrencada amb el nom.

| Instagram

"El poble es diu Trent, però no és un tren. Ten. Tem." Va fer broma, reconeixent el seu error en la pronunciació. Una equivocació divertida que va ser ben rebuda pels seus seguidors; reflecteix aquesta naturalitat que la caracteritza.

La gamba de Palamós

Ja en plena celebració mensual del seu aniversari, l'Anabel va protagonitzar el moment més comentat de la vetllada. Des del restaurant El Senador, va obrir una ronda de gambes a la planxa, recordant un debat previ al casament de Susana Molina: gamba de Huelva o gamba de Palamós? "Soc team gamba de Huelva", va afirmar, tot i que aviat va dubtar. Davant la càmera, va preguntar al nuvi.

"De Palamós?" Ell riu i confirma. Ella es corregeix a mitges, confonent "Barce… Catalunya". Després atribueix el producte "de Menorca", en un gir final inesperat. Però en tastar-la, el seu entusiasme és evident i corregeix el tret: era la joia vermella de Palamós.

| Instagram, XCatalunya, Canva Creative Studio

També va intentar imitar el català amb un “coyons (collons)”, dirigint el moment a amigues com Alba Paúl i Dulceida: ambdues defensores de la gamba local. I tot i que no va dominar topònims ni accents, sí que va aconseguir el que pretenia: arrencar somriures i elevar la fama del producte català.

Reaccions a les xarxes socials

A Instagram, el seu vídeo no va trigar a fer-se viral. Alguns mitjans com El Nacional el van definir com “al·lucinació per la gamba catalana que no sap pronunciar”. Entre humor i afecte, els fans van aplaudir la seva espontaneïtat: molts van destacar la seva autenticitat i la manera tan natural d'integrar moda, viatges i gastronomia en el seu dia a dia. No hi va haver veus crítiques: ni puristes ni gourmet van jutjar, més aviat van celebrar el gest còmplice.

A les xarxes es van multiplicar els mems: des de fotos de “Trent” per etiquetar Tremp, fins a reaccions rient amb “coyons”. El debat sobre la gamba segueix obert, però aquesta vegada en to festiu i amb bona gastronomia pel mig.

| @anabelpantoja00

Mesos enrere, l'Anabel havia tornat a les xarxes amb un vídeo de llàgrimes que mostrava vulnerabilitat i proximitat. La seva comunitat va respondre amb afecte, amb milers de missatges solidaris i una confirmació: el seu públic segueix aquí, acompanyant-la entre drames i rialles.

Què serà el següent?

Molts usuaris de xarxes socials es pregunten què serà el següent. Ara, després de l'embolic amb Tremp i la clàssica gamba vermella de Palamós, només queda preguntar: anirem amb ella a la Costa Brava aquest estiu a degustar un dels millors productes de la nostra gastronomia?