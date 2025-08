Les amonestacions a Leonor de Borbó que acabaran en no res

Des que Leonor de Borbó va iniciar la seva trajectòria en la vida castrense, cadascun dels seus passos ha estat sota la lupa mediàtica. L'expectació per veure com l'hereva al tron se'n sortia en un entorn tradicionalment exigent i reservat per a uns pocs ha estat constant.

Tanmateix, més enllà del protocol i les fotos oficials, als passadissos de les acadèmies militars han circulat tota mena de comentaris sobre l'actitud de la princesa. Això ha creat un clima de recel que amenaça d'entelar la seva imatge de futura cap d'Estat

Un historial d'advertiments que no traspassa

No és la primera vegada que el nom de Leonor apareix vinculat a suposades faltes de disciplina en la seva formació militar. Durant el seu pas per la Academia General Militar de Zaragoza, més d'un superior va reconèixer entre dents que la princesa no destacava precisament per la seva puntualitat. Tampoc s'esforçava a les proves físiques

Casa Real, XCatalunya

Els advertiments verbals es van succeir, tot i que sempre de manera discreta, sense deixar rastre en cap expedient oficial. L'estratègia semblava clara: evitar qualsevol escàndol que pogués afectar l'estabilitat de la institució

El trasllat de Leonor a l'Escola Naval de Marín tampoc va portar el canvi esperat. A bord del Juan Sebastián de Elcano, alguns oficials van descriure una actitud poc implicada en les rutines diàries, especialment en les activitats més exigents. Les amonestacions, sempre informals, es van tornar a acumular. Tot i això, la formació va seguir el seu curs sense ensurts públics, mentre des de la Casa Reial es mantenia un discurs de normalitat i compromís amb el deure.

Declaracions i el blindatge institucional

Les versions oficials han insistit que Leonor és tractada com qualsevol altre cadet. Tot i això, reconeixen la necessitat de certs ajustos per la seva posició. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recalcat en diverses ocasions que el seu pas per les acadèmies és “un exemple” per a les noves generacions. D'aquesta manera, ha esquivat les possibles sancions o amonestacions que la princesa pogués merèixer.

RTVE

Els responsables de les acadèmies han preferit guardar silenci, conscients de la repercussió que tindria qualsevol filtració sobre la formació de l'hereva.

Entre els mateixos companys i part del professorat, el debat està servit. Alguns consideren que la seva presència suposa una pressió afegida per a tothom. Altres veuen en ella una jove que compleix amb l'imprescindible, però sense destacar ni mostrar una veritable vocació militar

La percepció que els advertiments mai passen d'aquí, i que les conseqüències reals són improbables, comença a calar també fora dels murs de la institució.

San Javier, nova etapa sota vigilància

El pròxim capítol de la instrucció de Leonor serà a l'Academia General de l'Aire i de l'Espai, a San Javier. Allà, el repte serà doble: no només s'haurà d'adaptar a la disciplina i exigències de la vida militar aèria, sinó que ho farà arrossegant l'ombra dels seus anteriors advertiments. Els responsables ja són conscients del seu historial i de les expectatives que genera la seva arribada

XCatalunya, Princesa Leonor

Tanmateix, l'experiència demostra que cap amonestació prèvia ha tingut conseqüències formals. Tot indica que, llevat de sorpresa majúscula, el pas de la princesa per San Javier seguirà el mateix guió. Focus mediàtic, comentaris interns i cap expedient disciplinari que enteli el seu currículum.