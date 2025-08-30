Quan Alfonso Arús es va transformar en el Petri d''El Club Súper3'

Mai vam imaginar veure Alfonso Arús navegant entre faxos parlants i nens encantats. Aquella metamorfosi en Petri, el missatger groc i negre del Club Súper3, va ser un gir genuïnament sorprenent, gairebé tant com la seva capacitat per satiritzar sense pietat la monarquia.
Què va passar? Alfonso Arús amb micròfon al monopatí
En plena era del seu èxit radiofònic amb Arús con leche i Força Barça, Alfonso Arús va sorprendre el públic infantil de TV3. Es va disfressar de Petri. El personatge era interpretat originalment per Ramon Peris‑March. Es va fer famós pel seu “PetriFax” a l’abdomen i el seu adorat ús del prefix “petri‑” a cada paraula estranya.
Però Arús, sempre curiós, es va atrevir a pujar al monopatí del missatger i recórrer la infància de tota una generació. Amb aquest vídeo, combinava humor adult amb una disfressa cridanera
El vídeo és antic, però s’ha fet viral
El compte Arxiu TV3 CatRàdio va recuperar l’escena, provocant una nostàlgia immediata entre qui va créixer als vuitanta i noranta. A les xarxes, els fans comenten. “Qui diria que l’irreverent Arús es posaria el mateix vestit que l’entranyable Petri?”, i “Veure’l tan acolorit i divertit m’ha fet somriure sense pensar-ho”
Els anys passen ràpid
Abans i després d’aquest episodi, Arús ja era una figura clau en l’humor. Va començar a la ràdio, va saltar a la TV amb Al ataque (1992‑1993), on va cultivar aquell humor “cutre‑salxichero” que el defineix. El Força Barça, amb les seves imitacions i paròdies polítiques, el va consagrar com un irreverent capaç d’enfrontar, entre rialles, tota una institució
Aquest mateix estil el va traslladar a una modalitat infantil, sense perdre el seu segell ni autoconsciència burleta. La disfressa de Petri va ser una posada en escena inesperada, però plena de coherència en la seva trajectòria
La TV3 dels anys noranta, una època diferent
Veure Arús com a Petri no només va ser una ocurrència simpàtica. Va ser també una demostració de la seva versatilitat. Sabia encisar els nens sense renunciar a la seva mordacitat. I això deixa empremta. Qui va viure aquella època recorda com aquell vestit groguenc es va colar a la seva memòria, fins i tot avui dia. La combinació de colors, el vapor de la psicodèlia de fons, i aquell riure inconfusible… Tot anava molt més enllà d’una mera aparició televisiva
Alfonso Arús convertit en Petri va ser una espurna d’enginy televisiu que alegra tant nostàlgics com crítics de l’establishment. Un humor diferent del que es fa ara. És per això que els usuaris de xarxes socials es pregunten. Tornarà a sorprendre’ns amb alguna cosa igual d’inesperada? Com sempre, estarem atents
Petri se’n va del Club Súper3. Nou format
El personatge de Petri era un missatger del Club Súper3. Portava aquell famós PetriFax a la panxa i sempre parlava amb el seu particular prefix “petri-”. Va deixar de formar part del programa el 1999.
L’objectiu era modernitzar el format per a la nova generació de nens de finals dels noranta, que ja no connectaven de la mateixa manera amb els personatges inicials.
Tot i que Petri va desaparèixer oficialment el 1999, el seu record segueix molt viu a la memòria col·lectiva d'una generació de nens i nenes. De fet, en aniversaris i especials de TV3 ha tornat a esmentar-se o aparèixer en imatges d’arxiu. Encara es manté com una de les icones de la televisió.