Wokes desesperats pel suport de Petri del Club Súper 3 a Aliança Catalana

L'entranyable Petri del Club Súper 3, personatge que va marcar la infància de molts catalans als anys noranta, ha tornat a ser notícia, però aquesta vegada lluny de les pantalles. Ramon Peris-March, l'actor darrere de Petri, ha manifestat públicament el seu suport a Aliança Catalana, un partit polític independentista liderat per Sílvia Orriols.​

Qui és?

Ramon Peris-March es va guanyar l'afecte d'una generació en interpretar a Petri al Club Súper 3, el popular programa infantil de la televisió pública catalana durant la dècada de 1990. Després de finalitzar la seva etapa com a actor al programa, Peris-March va continuar vinculat al món artístic, exercint com a assessor. No obstant això, en els últims anys, el seu nom ha ressorgit en l'àmbit públic a causa de les seves controvertides opinions polítiques.​

Durant el procés independentista català, Peris-March es va mostrar com un fervent defensor de la independència, arribant a fer comentaris polèmics a les xarxes socials, com afirmar que "Espanya és la presó dels catalans". A més, durant la crisi del coronavirus, va insinuar que les accions de l'Exèrcit espanyol podrien ser perjudicials per a Catalunya, generant controvèrsia.​

Declaracions oficials i reaccions

El recent suport de Peris-March a Aliança Catalana ha generat diverses reaccions en l'àmbit polític i social. Mentre alguns sectors independentistes veuen amb bons ulls el seu suport a una formació que promou una línia dura en temes d'immigració i defensa de la identitat catalana, altres wokes critiquen la deriva cap a posicions, que consideren xenòfobes i ultranacionalistes.​

Per la seva banda, Sílvia Orriols, líder d'Aliança Catalana, ha agraït públicament el suport de Peris-March, destacant la importància que figures públiques recolzin el seu projecte polític. Aquest suport contribueix a trencar el cordó sanitari que altres partits han intentat establir al voltant d'Aliança Catalana, normalitzant la seva presència en l'espectre polític català.​

Reaccions wokes a les xarxes socials

A les xarxes socials, la notícia ha generat un intens debat. Mentre alguns usuaris aplaudeixen la valentia de Peris-March a l'hora d'expressar les seves conviccions polítiques, altres lamenten que una figura associada a la infància de molts catalans doni suport a una formació amb posicions, segons diuen, racistes i xenòfobes. Els ha caigut un mite.