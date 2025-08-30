Cuando Alfonso Arús se transformó en el Petri de 'El Club Súper3'

Nunca imaginamos ver a Alfonso Arús navegando entre faxes parlantes y niños encantados. Aquella metamorfosis en Petri, el mensajero amarillo y negro del Club Súper3, fue un giro genuinamente sorprendente, casi tanto como su capacidad para satirizar sin piedad la monarquía.

¿Qué pasó? Alfonso Arús con micrófono al monopatín

En plena era de su éxito radiofónico con Arús con leche y Força Barça, Alfonso Arús sorprendió al público infantil de TV3 cuando asumió el disfraz del Petri. El personaje era interpretado originalmente por Ramon Peris‑March. Se hizo famoso por su “PetriFax” en el abdomen y su adorado uso del prefijo “petri‑” en cada palabra extraña.

Pero Arús, siempre curioso, se atrevió a subirse al monopatín del mensajero y recorrer la infancia de toda una generación. Con este vídeo, combinaba humor adulto con un disfraz llamativo.

La Sexta

El vídeo es antiguo, pero se ha hecho viral

La cuenta Archivo TV3 CatRàdio recuperó la escena, provocando una nostalgia inmediata entre quienes crecieron en los ochenta y noventa. En redes, los fans comentan. “¿Quién diría que el irreverente Arús se metería en el mismo traje que el entrañable Petri?”, y “Verlo tan colorido y divertido me ha hecho sonreír sin pensarlo”.

Los años pasan rápido

Antes y después de este episodio, Arús ya era una figura clave en el humor. Empezó en la radio, saltó a TV con Al ataque (1992‑1993), donde cultivó ese humor “cutre­‑salchichero” que lo define. El Força Barça, con sus imitaciones y parodias políticas, lo consagró como un irreverente capaz de enfrentar, entre risas, a toda una institución.

Ese mismo estilo lo trasladó a una modalidad infantil, sin perder su sello ni autoconsciencia burlona. El disfraz de Petri fue una puesta en escena inesperada, pero plena de coherencia en su trayectoria.

TV3 de los años noventa, una época distinta

Ver a Arús como Petri no solo fue una ocurrencia simpática. Fue también una demostración de su versatilidad. Sabía encandilar a los niños sin renunciar a su mordacidad. Y eso deja huella. Quien vivió esa época recuerda cómo ese traje amarillento se coló en su memoria, incluso hoy día. La combinación de colores, el vapor de la psicodelia de fondo, y esa risa inconfundible… Todo iba mucho más allá de una mera aparición televisiva.

YouTube, XCatalunya, Canva Creative Studio

Alfonso Arús convertido en Petri fue una chispa de ingenio televisivo que alegra tanto a nostálgicos como a críticos del establishment. Un humor distinto al que se hace ahora. Es por eso que los usuarios de redes sociales se preguntan. ¿Volverá a sorprendernos con algo igual de inesperado? Como siempre, estaremos atentos.

Petri se va del Club Super 3. Nuevo formato

El personaje de Petri era un mensajero del Club Súper3. Llevaba aquel famoso PetriFax en la barriga y siempre hablaba con su particular prefijo “petri-”. Dejó de formar parte del programa en 1999.

El objetivo era modernizar el formato para la nueva generación de niños de finales de los noventa, que ya no conectaban del mismo modo con los personajes iniciales.

Aunque Petri desapareció oficialmente en 1999, su recuerdo sigue muy vivo en la memoria colectiva de quienes crecieron con el Club Súper3. De hecho, en aniversarios y especiales de TV3 ha vuelto a mencionarse o aparecer en imágenes de archivo, manteniéndose como uno de los iconos más entrañables de la televisión infantil catalana.