Alejandra Silva destapa el seu secret més gran a crits amb Richard Gere: ‘No som…’

Alejandra Silva ha tornat a situar-se en el focus mediàtic. El motiu és que ha destapat el que era un secret a crits sobre la seva relació amb Richard Gere.
A través d'una publicació a Instagram ha confirmat el que es sospitava. Sí, ni més ni menys que la filosofia budista que ell segueix al peu de la lletra també forma part de la seva vida. D'aquí que ha fet una reflexió que destil·la això: “No som amos de la natura, sinó part d'ella”.
El secret a crits sobre la relació d'Alejandra Silva i Richard Gere que s'ha confirmat
Alejandra Silva, que fa uns dies va fer una declaració d'amor a Richard Gere pel seu aniversari, ha tornat a trencar el seu silenci a les xarxes. Ho ha fet amb una publicació en què parla de l'entorn natural i de la vida. I l'ha basat en la filosofia budista.
D'aquesta manera, ella ha vingut a confirmar un secret a crits sobre la relació amb el seu marit. Sí, que ell li ha aconseguit transmetre moltes idees i teories del Dalai Lama, que per a l'actor són essencials. Idees que ella ha anat aplicant a la seva vida de manera progressiva i que han anat deixant una empremta important en el seu pensament.
La publicació d'Alejandra Silva, dona de Richard Gere, que deixa clares les coses
Alejandra Silva ha pujat un vídeo d'ella mateixa a cavall per la platja que ha destapat la influència del seu marit. I ho ha acompanyat del següent text: “Ara que arriba el capvespre de l'estiu, quan potser tenim més temps per aturar-nos davant la natura i observar la seva sàvia immensitat, hem de recordar que la seva bellesa i la seva força romanen. Com va ensenyar el Dalai Lama: «El medi ambient no ens pertany, l'amprem de les generacions futures»”.
“Muntar a cavall vora el mar és sentir com la vida ens xiuxiueja: no som amos de la natura, sinó part d'ella. Cada onada, cada buf d'aire, cada petjada a la sorra ens convida a viure amb humilitat, respecte i gratitud”.
A això hi ha afegit: “La natura no és un decorat: és el regal més sagrat que tenim. I honorar-la significa cuidar-la, preservar-la i estimar-la, perquè hi trobem el nostre reflex més veritable”.
Al llarg dels anys, Alejandra Silva ha estat molt oberta sobre la seva vida i la seva relació amb Richard Gere, i aquesta publicació a Instagram no n'ha estat l'excepció. A través de les seves paraules, ha compartit com els ensenyaments que ell segueix i aprecia del budisme han transformat la seva manera de veure el món.
Ha quedat clar que l'actor, activista a favor dels drets humans i la natura, ha estat una figura clau en la seva transformació personal. La parella comparteix no només una vida plena d'amor i suport mutu, sinó també una visió espiritual que ha marcat el seu dia a dia.
Aquest secret a crits confirmat sobre la influència del budisme en la seva vida no fa més que consolidar la imatge d'Alejandra i Richard. Sí, com una parella profundament unida per les seves creences i valors compartits. La seva reflexió és una invitació a tothom a viure amb més consciència i gratitud envers l'entorn que ens envolta.