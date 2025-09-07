Alejandra Silva destapa su mayor secreto a voces con Richard Gere: 'No somos…'

Alejandra Silva ha vuelto a ponerse en el disparadero mediático. La razón es que ha destapado lo que era un secreto a voces sobre su relación con Richard Gere.

A través de una publicación en Instagram ha confirmado lo que se sospechaba. Sí, ni más ni menos que la filosofía budista que él sigue a rajatabla, también forma parte de su vida. De ahí que ha hecho una reflexión que destila aquella: “No somos dueños de la naturaleza, sino parte de ella”.

| Europa Press

El secreto a voces sobre la relación de Alejandra Silva y Richard Gere que se ha confirmado

Alejandra Silva, que hace unos días hizo una declaración de amor a Richard Gere por su cumpleaños, ha vuelto a romper su silencio en redes. Lo ha hecho con una publicación en la que habla del entorno natural y de la vida. Y la misma la ha basado en la filosofía budista.

De este modo, ella ha venido a confirmar un secreto a voces sobre la relación con su marido. Sí, que él le ha conseguido transmitir muchas ideas y teorías del Dalái Lama, que para el actor son esenciales. Ideas que ella ha ido aplicando a su vida de manera progresiva y que han ido dejando una huella importante en su pensamiento.

| Instagram, @alejandragere

La publicación de Alejandra Silva, mujer de Richard Gere, que ha llamado la atención

Alejandra Silva ha subido a Instagram un vídeo de sí misma a caballo por la playa, que ha destapado la influencia de su marido. Y lo ha acompañado del siguiente texto: “Ahora que llega el ocaso del verano, cuando quizá más tiempo tenemos para pararnos frente a la naturaleza y observar su sabia inmensidad, debemos recordar que su belleza y su fuerza permanecen. Como enseñó el Dalái Lama: «El medio ambiente no nos pertenece, lo tomamos prestado de las generaciones futuras»”.

“Montar a caballo junto al mar es sentir cómo la vida nos susurra: no somos dueños de la naturaleza, sino parte de ella. Cada ola, cada soplo de viento, cada huella en la arena nos invita a vivir con humildad, respeto y gratitud”.

A lo que ha añadido: “La naturaleza no es un decorado: es el regalo más sagrado que tenemos. Y honrarla significa cuidarla, preservarla y amarla, porque en ella encontramos nuestro reflejo más verdadero”.

A lo largo de los años, Alejandra Silva ha sido muy abierta sobre su vida y su relación con Richard Gere, y esta publicación en redes no ha sido la excepción. A través de sus palabras, ha compartido cómo las enseñanzas que él sigue y aprecia del budismo han transformado su forma de ver el mundo.

Ha quedado claro que el actor, activista en favor de los derechos humanos y la naturaleza, ha sido una figura clave en su transformación personal. Por tanto, la pareja comparte una vida llena de amor y apoyo mutuo, pero también una visión espiritual que ha marcado su día a día.

Este secreto a voces confirmado sobre la influencia del budismo en su vida no hace más que consolidar la imagen de Alejandra y Richard. Sí, como una pareja profundamente unida por sus creencias y valores compartidos. Su reflexión es una invitación a todos a vivir con mayor conciencia y gratitud hacia el entorno que nos rodea.