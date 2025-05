Alberto Chicote alarma els seus seguidors: 'Si la meva dona...'

Alberto Chicote, un dels xefs més populars de la televisió espanyola, s'ha vist obligat a tancar el seu restaurant més emblemàtic, situat en ple cor de Madrid. Després de nou anys d'activitat, l'establiment ubicat a la Puerta del Sol de Chicote ha tancat definitivament.

L'anunci es va fer a través de les xarxes socials oficials del restaurant. En el missatge, s'agraïa als clients pel suport rebut durant gairebé una dècada i s'explicava que el tancament es devia a les obres de condicionament a l'edifici, que feien inviable continuar amb l'activitat.

La notícia no ha passat desapercebuda entre els amants de la gastronomia madrilenya. Yakitoro, el restaurant de Chicote, s'havia convertit en un referent per la seva proposta culinària innovadora, el seu ambient modern i el segell personal del xef. La ubicació, a més, el feia especialment atractiu tant per a locals com per a turistes.

| Canva, XCatalunya

Un futur incert però amb esperança

Malgrat el tancament, des de l'entorn de Chicote s'ha transmès un missatge de tranquil·litat. El projecte gastronòmic no ha acabat, només canvia de forma. Ja s'està buscant una nova ubicació per reobrir Yakitoro en un altre punt de Madrid, malgrat que encara no s'ha revelat on ni quan.

La decisió ha estat un cop inesperat per al cuiner, que travessa un moment de transformació professional i personal. En paral·lel a la seva faceta com a empresari, Chicote continua sent un dels rostres més reconeguts de la televisió, tant en programes d'entreteniment com en formats més compromesos socialment.

| El Hormiguero, @elhormiguero, XCatalunya

Un d'aquests projectes, el seu nou programa de denúncia centrat en les residències d'ancians, ha generat una gran repercussió mediàtica. De fet, la Junta de Castella i Lleó es va veure forçada a reaccionar públicament després de l'emissió, comprometent-se a prendre mesures després de les denúncies presentades en pantalla.

La cara menys visible del xef televisiu

Encara que Chicote és conegut pel seu caràcter fort, la seva veu ronca i els seus crits a la cuina, també hi ha una part emocional molt menys visible que ha sortit a la llum en la seva última entrevista concedida a la revista Lecturas. En ella, el xef s'ha sincerat com poques vegades ho ha fet.

Al llarg de la conversa, parla de la seva salut, dels seus nous hàbits alimentaris, del desgast emocional que li provoquen alguns formats televisius i de la importància del seu entorn proper. Chicote reconeix haver perdut més de 30 quilos i afirma que la seva prioritat ara és mantenir una salut acceptable i duradora.

A més, destaca l'impacte emocional que té gravar programes tan durs. “Porto l'empatia per bandera”, diu, admetent que molts episodis li deixen una empremta difícil de gestionar. Però si hi ha alguna cosa que ocupa un lloc central en la seva vida, tant professional com personal, és la figura de la seva dona, Inma Núñez.

El més important: si ella es rendeix, ell es retira

Chicote no només comparteix la seva vida amb Inma, també el seu negoci. Ella treballa amb ell al restaurant, i el seu paper ha estat, segons paraules del mateix xef, imprescindible. La confiança, la connexió i la compenetració entre ambdós és, per a ell, el que permet que tot funcioni.

I llavors, arriba la confessió més poderosa de tota l'entrevista. Una frase que ho resumeix tot. Chicote ho té clar:

“Si algun dia la meva dona em diu ‘no puc més’, jo tanco el restaurant”.

És en aquesta afirmació on s'entén de veritat el pilar sobre el qual es sosté el seu món. Més enllà de la televisió, del restaurant, de l'espectacle o de la pressió diària, hi és ella. I si ella no pot seguir, ell tampoc. En temps de canvis, Alberto Chicote recorda que l'ingredient més important no està a la carta, sinó a l'altre costat de la barra.