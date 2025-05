'Com si fos ahir' del 21 de maig: La Cristina i la Gemma la fan grossa amb la Itziar

El capítol de Com si fos ahir del dimecres 21 de maig porta situacions desconcertants, malentesos laborals i noves oportunitats professionals que posaran a prova la paciència i la confiança dels protagonistes.

La relació entre l’Agustí i la Lídia arriba a un punt tan peculiar com inquietant. L’Agustí, encara molt afectat pel record de la Pilar, la seva dona difunta, es mostra disposat a treballar pràcticament gratis per a la Lídia. En moments de debilitat emocional, fins i tot s’adreça a ella com si fos la seva dona, confonent el passat amb el present. Aquesta actitud desconcerta profundament la Lídia, que veu com la seva estratègia de seducció i manipulació pot estar anant massa lluny.

Ara haurà de decidir si continua aprofitant-se de la vulnerabilitat de l’Agustí o si posa límits per evitar una situació emocionalment insana i perillosa per a tots dos. Però la realitat la descobrirem més endavant… tot es tracta d’una estratègia de la Gina, que vol donar una lliçó a la seva cosina perquè no s’ha portat bé amb l’Agustí.

Moviment del Bolaños

Mentrestant, a l’institut, el Bolaños es fixa un nou objectiu: presentar-se per ser el pròxim director del centre. Per guanyar aliats, ofereix al Quique el lloc de cap d’estudis si ell el dóna suport en la seva candidatura.

Aquesta proposta deixa el Quique davant d’un dilema important, ja que podria suposar una promoció professional, però també l’obligaria a posicionar-se en una batalla de poder que pot dividir l’equip docent i complicar encara més l’ambient laboral de l’institut. El Quique, almenys d’inici, no ho veu clar. De fet quan veu venir el Bolaños al Flora intenta dissimular perquè no se li acosti.

Problema desconegut per a la Itziar

A La Barnateca, la Itziar arriba tard a la feina, cosa poc habitual en ella. Tant la Gemma com la Cristina, que arrosseguen la desconfiança després dels últims conflictes laborals, la reben amb una esbroncada pensant que el seu retard és degut a la feina extra que fa a l’hotel amb l’Eugeni.

Però la realitat és ben diferent: la seva tardança no té res a veure amb això, i la manca de comunicació i la pressió interna poden fer créixer el malestar i la incomoditat dins l’equip, enrarint l’ambient laboral en un moment clau per al futur del negoci. Què li haurà passat aquesta vegada?

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimecres 21 de maig de 2025?

El tercer episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i cinc de la tarda. Durarà, segons la programació oficial de TV3, trenta-vuit minuts. Com sempre, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.