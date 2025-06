Així va esquivar Lamine Yamal la polèmica Claudia Bavel

La fama sobtada del jove futbolista Lamine Yamal, amb només 17 anys, l'ha posat en el punt de mira mediàtic no només per les seves jugades, sinó també per la seva vida personal. Després de les vacances amb Fati Vázquez, una altra influencer, ara apareix el nom de Claudia Bavel, reconeguda en l'entorn de les xarxes i el contingut per a adults. El sorprenent és la versió que ha donat Yamal sobre aquest suposat episodi: una clara negativa i una denúncia d'estratègia mediàtica. Però, com va sorgir aquesta nova polèmica?

Intent de cita amb Lamine Yamal

El passat 19 de juny, el programa TardeAR va explotar la notícia després d'assegurar que Claudia Bavel hauria organitzat un suposat intent de cita amb Lamine, amanit amb la presència d'un fotògraf per captar després el moment i lucrar-se amb les imatges.

Segons l'espai, aquesta estratègia es basava en “parar-li una trampa” mediàtica, cosa que Yamal va deixar clar amb fermesa que no va passar.

| Canva

La versió de Yamal a ‘TardeAR’

En una trucada difosa pel programa, Lamine va ser categòric: “No hem quedat perquè jo li vaig dir que no”. Va aportar fins i tot àudios on afirma que el pla de la influencer mai es va dur a terme i que ni tan sols la coneixia personalment.

L'anècdota que aporta color: “La meva mare no deixa entrar cap dona a casa meva”. El futbolista va tancar amb rotunditat: “És totalment mentida, mai l'he vista”.

Una altra versió molt diferent

En contrast, Claudia Bavel va oferir una altra versió al mateix programa. Segons el seu relat, va ser Lamine qui la va contactar el setembre de 2024, a través d'un amic mutu, proposant trobades a festes. Insisteix que mai va acceptar veure's amb ell per la seva minoria d'edat, i que fins i tot té àudios que avalarien les seves declaracions:

| Twitter

“Tinc un munt d'àudios d'ell dient-me que m'autoritza a estar amb ell encara que sigui menor”. A més, va afirmar haver rebut un últim missatge de Yamal, amb un to que ella va interpretar com a amenaçador: “Ell em va escriure fa poc amenaçant-me que no expliqués res”

Gran diferència d'edat

Lamine Yamal està recollint una atenció mediàtica enorme, primer per la seva exhibició futbolística i després per la seva vida personal. El reportatge de Fati Vázquez va encendre els focus cap a ell, per la diferència d'edat (13 anys), i ara se li suma un altre focus amb Bavel, la trajectòria de la qual inclou vincles amb figures com Íker Casillas i Joaquín Sánchez.

Aquest nou episodi afegeix capes de complexitat: missatges, àudios, versions enfrontades i components legals sobre la protecció de menors.