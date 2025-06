Así esquivó Lamine Yamal a la polémica Claudia Bavel

La fama repentina del joven futbolista Lamine Yamal, con solo 17 años, lo ha puesto en el ojo mediático no solo por sus jugadas, sino también por su vida personal. Después de las vacaciones con Fati Vázquez, otra influencer, ahora aparece el nombre de Claudia Bavel, reconocida en el entorno de las redes y el contenido para adultos. Lo sorprendente es la versión que ha dado Yamal sobre este supuesto episodio: una clara negativa y una denuncia de estrategia mediática. Pero, ¿cómo surgió esta nueva polémica?

Intento de cita con Lamine Yamal

El pasado 19 de junio, el programa TardeAR explotó la noticia tras asegurar que Claudia Bavel habría organizado un supuesto intento de cita con Lamine, aderezado con la presencia de un fotógrafo para captar después el momento y lucrarse con las imágenes.

Según el espacio, esa estrategia se basaba en “tenderle una trampa” mediática, cosa que Yamal soltó con firmeza que no ocurrió.

| Canva

La versión de Yamal en ‘TardeAR’

En una llamada difundida por el programa, Lamine fue categórico: “No hemos quedado porque yo le dije que no”. Aportó incluso audios donde afirma que el plan de la influencer nunca se llevó a cabo y que ni la conocía personalmente.

La anécdota que aporta color: “Mi madre no deja entrar a ninguna mujer a mi casa”. El futbolista cerró con rotundidad: “Es totalmente mentira, nunca la he visto”.

Otra versión muy diferente

En contraste, Claudia Bavel ofreció otra versión en el mismo programa. Según su relato, fue Lamine quien la contactó en septiembre de 2024, a través de un amigo mutuo, proponiendo encuentros en fiestas. Insiste en que nunca aceptó verse con él por su minoría de edad, y que incluso tiene audios que respaldarían sus declaraciones:

| Twitter

“Tengo un montón de audios de él diciéndome que me autoriza a estar con él aunque sea menor”. Además, afirmó haber recibido un último mensaje de Yamal, con un tono que ella interpretó como amenazante: “Él me escribió hace poco amenazándome que no contara nada”

Gran diferencia de edad

Lamine Yamal está cosechando una atención mediática enorme, primero por su exhibición futbolística y luego por su vida personal. El reportaje de Fati Vázquez encendió los focos hacia él, por la diferencia de edad (13 años), y ahora se le suma otro foco con Bavel, cuya trayectoria incluye vínculos con figuras como Iker Casillas y Joaquín Sánchez.

Este nuevo episodio añade capas de complejidad: mensajes, audios, versiones enfrentadas y componentes legales sobre la protección de menores.