Podria acabar a la presó: Cop molt dur per a Meghan Markle i el príncep Harry

El cor de la família Sussex torna a bategar amb força, tot i que aquesta vegada per una notícia que tenyeix d'ombres el suport d'un dels seus amics més propers. Tyler Perry, productor de renom i padrí de la seva filla Lilibet, s'enfronta a una demanda per agressió sexual, segons documents presentats a Los Angeles el passat mes de juny. Un cas greu que suggereix conseqüències judicials fins i tot penitenciàries.

Els fets que van desconcertar Hollywood i la família Sussex

L'origen de la denúncia es remunta a 2019, durant el rodatge de les sèries The Oval i Ruthless, protagonitzades per Derek Dixon, demandant en aquesta causa. Segons l'actor, Perry hauria exercit una pressió progressiva, “cada cop més agressiva”, per obtenir favors personals, fins i tot amenaçant amb eliminar el seu personatge de la sèrie si no accedia a les seves peticions.

Aquests fets haurien derivat en ansietat, depressió, trastorn per estrès posttraumàtic i fins i tot danys físics que van necessitar atenció mèdica.

L'any 2021, Dixon denuncia una suposada agressió durant una reunió privada a casa de Perry, un episodi clau en el relat del seu patiment. L'import reclamat arriba als 260 milions de dòlars, una xifra que subratlla tant l'abast econòmic com simbòlic d'aquesta demanda.

La resposta de les parts implicades i l'impacte en els Sussex

Tyler Perry, de 55 anys i considerat un dels magnats més influents de l'entreteniment, nega rotundament les acusacions. El seu advocat les qualifica d'“inventades” i atribueix la demanda a una estratègia legal interessada, assegurant que el seu client “no es deixarà pressionar”.

Per a Harry i Meghan, el cop arriba en un moment ja per si mateix tens. El seu vincle amb Perry és sòlid: ell els va oferir refugi a la seva mansió de Beverly Hills després de la seva sortida de la reialesa el 2020, i el 2021 va ser escollit padrí de Lilibet, un gest de confiança i proximitat. La connexió, facilitada inicialment per Oprah Winfrey, ha estat pública i càlida, com es va veure en múltiples esdeveniments i declaracions sobre la seva relació familiar.

Molt en joc per als Sussex

L'importància d'aquest cas va més enllà de l'àmbit legal. Meghan i Harry es veuen ara en la tessitura de reaccionar públicament. Fins ara, no hi ha hagut pronunciament oficial des del seu entorn, tot i que el silenci pesa tant com la gravetat de les acusacions. Qualsevol comentari o gest podria ser interpretat com a postura o indiferència envers el suposat dany sofert per Dixon.

En termes d'imatge, s'obre una incògnita. Són moltes les preguntes que es plantegen: podria aquesta denúncia esquitxar la imatge pública del matrimoni? Com evitar que aquesta polèmica enterboleixi la seva narrativa com a defensors de justícia i transparència?

Un tancament en espera de judici… i possibles noves revelacions

Mentre els tribunals examinen les proves, el món de l'entreteniment i l'opinió pública observen amb atenció. Aquest cas de 260 milions de dòlars podria derivar en conseqüències penals per a Perry, si es demostra que les acusacions tenen fonament.