Una dona de cabell fosc somriu mirant un home de cabell arrissat que és al seu costat, al centre de la imatge hi ha un cercle vermell amb una foto borrosa de dues persones.
Aitana i Plex durant les vacances | Canva Pro, XCatalunya, La Tribuna de Talavera
Gent

Aitana triomfa a Bali amb Plex

Un romanç que trepitja fort a les xarxes aquestes vacances

Duna Costa
La recta final del seu estiu no havia de ser discreta. Després d'arrasar en estadis, Aitana ha creuat mig món per desconnectar a Bali. El destí, l'entorn i la companyia han encès el radar del cor.

Les fotos són poques, els detalls mesurats i el misteri, calculat. Les pistes van aparèixer amb comptagotes a Instagram i en vídeos de tercers. Prou per alimentar la conversa sense revelar més del compte, exactament com a ella li agrada.

Un viatge que amaga confirmacions

La parella va aterrar a Indonèsia després d'una escala a Dubai. Diversos testimonis els van reconèixer i van compartir imatges a les xarxes. Aitana va publicar moments amb la seva amiga Violeta Hernández, presència habitual en el seu cercle, mentre Plex va ser més caut.

Aitana i Plex en la volta al món
Aitana Ocaña i Plex es fan un selfie | YouTube

AS va explicar que l'escapada arriba després de la seva minigira i l'aniversari d'Aitana a principis de juliol, quan ja hi va haver fotos per part seva. Abans, Diez Minutos ja havia publicat l'exclusiva de les seves primeres imatges junts a Madrid. Des de llavors, el relat s'ha assentat sense necessitat de posats pactats.

La discreció no ha evitat la conversa. El programa “D Corazón” va parlar d'instantànies captades per locals a l'illa. En paral·lel, l'ecosistema fan va rastrejar cada detall: motos, sopars i selfies amb seguidors.

El ‘Jasmyn’ de Meshki i l'efecte arrossegament d'Aitana

El comentari de moda se l'ha endut el seu look de nit. Un vestit cenyit, marró xocolata, esquitxat de brillants i amb l'esquena completament a l'aire. ¡HOLA! Fashion va identificar la peça com el model Jasmyn de la firma australiana Meshki. El Nacional va detallar que el preu ronda els 175 euros, segons la web de la marca i disponibilitat recent.

Dues dones posen a l’aire lliure durant la nit, una porta un vestit llarg marró brillant i l’altra un vestit curt negre, totes dues miren a la càmera.
Aitana lluïnt aquest vestit al costat de la seva amiga | Instagram de Aitana

Més enllà del número, el vestit confirma una pauta estètica. Aitana repeteix silueta de “segona pell” i aposta per l'escot d'esquena com a firma personal de l'estiu. La fotografia amb Violeta, llum de flaix i brillantor controlat, consolida un look molt “Discover” -reconeixible, reproduïble i perfecte per viralitzar tan bon punt apareix una marca i un model.

La gestió de la intimitat i les reaccions oficials

No hi ha comunicats, ni falta que fan. La relació parla a través d'actes públics, acompanyaments discrets i algun gest recent. Al juliol, Plex es va deixar veure en concerts clau a Madrid. En entrevistes i directes ha deixat caure que viu un gran moment personal, mentre la premsa va ressenyar el seu “estic enamorat” en peces de context que van acabar de fixar el relat.

Aitana, per la seva banda, administra temps i continguts: comparteix imatges estètiques, evita sobreexposar-se i deixa que el viatge a Bali funcioni com a escenari de calma després de mesos de soroll professional. La lectura mediàtica és gairebé unànime. Vacances de luxe sobri, codi de parella sense saturar el timeline i una estampa que fa pujar la demanda d'un vestit concret. Moda, romanç i posicionament digital en una mateixa postal.

