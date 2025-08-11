Aitana triomfa a Bali amb Plex

La recta final del seu estiu no havia de ser discreta. Després d'arrasar en estadis, Aitana ha creuat mig món per desconnectar a Bali. El destí, l'entorn i la companyia han encès el radar del cor.
Les fotos són poques, els detalls mesurats i el misteri, calculat. Les pistes van aparèixer amb comptagotes a Instagram i en vídeos de tercers. Prou per alimentar la conversa sense revelar més del compte, exactament com a ella li agrada.
Un viatge que amaga confirmacions
La parella va aterrar a Indonèsia després d'una escala a Dubai. Diversos testimonis els van reconèixer i van compartir imatges a les xarxes. Aitana va publicar moments amb la seva amiga Violeta Hernández, presència habitual en el seu cercle, mentre Plex va ser més caut.
AS va explicar que l'escapada arriba després de la seva minigira i l'aniversari d'Aitana a principis de juliol, quan ja hi va haver fotos per part seva. Abans, Diez Minutos ja havia publicat l'exclusiva de les seves primeres imatges junts a Madrid. Des de llavors, el relat s'ha assentat sense necessitat de posats pactats.
La discreció no ha evitat la conversa. El programa “D Corazón” va parlar d'instantànies captades per locals a l'illa. En paral·lel, l'ecosistema fan va rastrejar cada detall: motos, sopars i selfies amb seguidors.
El ‘Jasmyn’ de Meshki i l'efecte arrossegament d'Aitana
El comentari de moda se l'ha endut el seu look de nit. Un vestit cenyit, marró xocolata, esquitxat de brillants i amb l'esquena completament a l'aire. ¡HOLA! Fashion va identificar la peça com el model Jasmyn de la firma australiana Meshki. El Nacional va detallar que el preu ronda els 175 euros, segons la web de la marca i disponibilitat recent.
Més enllà del número, el vestit confirma una pauta estètica. Aitana repeteix silueta de “segona pell” i aposta per l'escot d'esquena com a firma personal de l'estiu. La fotografia amb Violeta, llum de flaix i brillantor controlat, consolida un look molt “Discover” -reconeixible, reproduïble i perfecte per viralitzar tan bon punt apareix una marca i un model.
La gestió de la intimitat i les reaccions oficials
No hi ha comunicats, ni falta que fan. La relació parla a través d'actes públics, acompanyaments discrets i algun gest recent. Al juliol, Plex es va deixar veure en concerts clau a Madrid. En entrevistes i directes ha deixat caure que viu un gran moment personal, mentre la premsa va ressenyar el seu “estic enamorat” en peces de context que van acabar de fixar el relat.
Aitana, per la seva banda, administra temps i continguts: comparteix imatges estètiques, evita sobreexposar-se i deixa que el viatge a Bali funcioni com a escenari de calma després de mesos de soroll professional. La lectura mediàtica és gairebé unànime. Vacances de luxe sobri, codi de parella sense saturar el timeline i una estampa que fa pujar la demanda d'un vestit concret. Moda, romanç i posicionament digital en una mateixa postal.