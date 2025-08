El truc de bellesa d'Aitana de què tothom parla: ve de Corea

Poques coses fascinen tant al món celebrity com descobrir els secrets de bellesa darrere d'una pell radiant. Recentment, Aitana Ocaña ha revelat una rutina facial que ha despertat tota mena de reaccions, no només per la seva efectivitat, sinó pel seu origen: l’skincare coreà. La cantant catalana, ara de 25 anys, ha admès que no gaudeix aplicant-se crema, però, així i tot, adopta fidelment aquest ritual que li proporciona una lluentor natural.

Revelació a Vogue i viralització a xarxes

La notícia va saltar quan Aitana va protagonitzar un vídeo per a Vogue Espanya, narrant pas a pas la seva rutina d’skincare. En ell va confessar: “Últimament, m’he obsessionat amb la neteja facial coreana. M’agrada molt, encara que odio fer-la”. Poc després, aquell fragment es va compartir a TikTok, assolint milions de visualitzacions i comentaris elogiosos: “Té la cara més bonica d’Espanya” o “Bellesa autèntica i natural”.

Sumat a això, mitjans especialitzats com Mejor con Salud han detallat la rutina en cinc passos adaptats a l’skincare coreà. Va sortir a la llum una versió més reduïda però eficaç del ritual tradicional de 10 passos.

| Google Imagenes, Canva

Passos que segueixen la seva versió adaptada de la K‑Beauty

Aitana explica que comença amb la doble neteja: primer un netejador oliós per eliminar maquillatge i protector solar, després un gel o escuma per eliminar restes i impureses. Aquest és el pas que considera clau per aconseguir aquell “efecte de cara brillant”. Després aplica tònic facial, un producte que, segons diu, li encanta perquè “et deixa la cara brillant”.

A continuació, utilitza sèrum facial i contorn d’ulls. El sèrum aporta lluminositat; el contorn, hidratació específica a la zona de l’ull sense excés de producte. El ritual conclou amb crema hidratant aplicada a coll i escot. Curiosament, evita posar-se’n al front per no greixar el seu serrell, un toc personal que ha compartit amb humor i realisme.

Autenticitat davant de rumors

Aitana es va mostrar molt clara sobre els rumors de retocs estètics: ha afirmat que mai s’ha operat i que el seu aspecte actual prové de la seva pròpia rutina i maquillatge natural. “La gent estava acostumada a veure’m sense maquillar a Operación Triunfo… jo estic a favor que cadascú es faci el que vulgui, però jo mai m’he fet res”. Els seus seguidors a TikTok van celebrar aquesta sinceritat: “La bellesa natural se li queda curta”.

| @aitanax

Expertes en dermocosmètica avalen el seu enfocament. Celia Campos ha recordat que els tractaments bàsics són indispensables i no s’han d’intercanviar. Aitana adopta l’essencial de la K‑Beauty sense saturar la seva rutina de productes.

Una anàlisi equilibrada del seu enfocament

El més cridaner d’aquesta rutina és la seva simplicitat adaptada. La K‑Beauty sol proposar fins a deu productes, però la cantant simplifica el ritual prioritzant els bàsics que sí que compleixen una funció clara. Neteja profunda, hidratació equilibrada i protecció. Reflexiona sobre com aquest enfocament minimalista pot oferir resultats sense convertir-se en feixuc o costós.

A més, la seva actitud honesta —admet que odia aplicar-se crema, però que ho fa pel benefici— humanitza encara més aquella perfecció visual. Aquesta franquesa ha generat proximitat i interès real entre els seus fans.