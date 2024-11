Aída Nízar al límit: 'Potser troben...'

per Antoni Mateu-Arrom

La tertuliana de televisió Aida Nízar està al límit amb la situació que enfronta amb les denúncies cap a Íñigo Errejón.

El polític de Sumar, que ja no ostenta el càrrec després d'haver dimitit, acumula testimonis que relaten tota mena de vexacions sexuals i abusos de poder. Nízar, que va ser la segona persona a denunciar aquest tipus d'actes, torna a ser al focus. Per què? T'ho expliquem a continuació.

Les dures declaracions de la col·laboradora

El matí del 18 de novembre, Nízar es va personar als jutjats de Plaça Castella de Madrid. La finalitat no era altra que conèixer el parador de la denúncia que ella mateixa va interposar contra el polític.

Tot i això, les declaracions que va donar eclipsaren el mateix fet de conèixer on era el document. De fet, ha posat damunt la taula preocupació per la seva integritat física i per la vida.

“El meu cap en un barranc”

Davant la situació que viu, s'ha mostrat inquieta davant els mitjans. “Potser troben el meu cap en algun barranc. A Aída Nízar no la callaran”. També ha fet al·lusió en el context de la denúncia.

Diversos mitjans donen a conèixer que, presumptament, Íñigo Errejón hauria realitzat tocaments no consentits a la col·laboradora, el maig del 2015, en un acte celebrat a la Universitat Complutense de Madrid.

La data és important, ja que han passat gairebé deu anys del que ha passat. En referència a aquest moment temporal, ha afirmat que “s'haurien rigut” d'ella. Per què? D'acord amb unes declaracions recollides al diari SPORT, perquè “aleshores això no estava tipificat”.

Aída Nízar i Íñigo Errejón

Fa uns dies --concretament, divendres 15 de novembre-- que tertuliana va ratificar la denúncia contra l'expolític de Más Madrid - Sumar. A aquest fet, també cal sumar-hi les paraules que va dedicar a l'actriu i presentadora Elisa Mouliaá.

“No ens en podem penedir. No pots tenir por, denúncia, continua endavant”, va declarar a diferents mitjans de comunicació. Amb aquestes paraules cap a Mouliaá, també expressava el seu desig que aquesta “no estigui sent atemorida perquè retiri la seva denúncia”.

Cal recordar que la presentadora va ser la primera persona a denunciar de manera pública Errejón. Ja més d'una vegada ha manifestat de manera pública que “les altres víctimes no han denunciat perquè senten vergonya” del que ha passat.