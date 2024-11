Un dels creadors de Sálvame assenyala Ana Rosa Quintana: Paraules dures

Telecinco passa un dels seus moments més complicats en audiència. La cadena ha perdut terreny davant d'altres canals, especialment a les tardes i sobretaules.

Programes com 'TardeAR' i 'El Diario de Jorge' no aconsegueixen captar l'atenció del públic. A més, la cancel·lació de 'Sálvame' va generar un impacte negatiu tant en xifres com en imatge pública.

L'estratègia de Mediaset de reestructurar els continguts no ha donat els resultats esperats. En aquest panorama, la figura d'Ana Rosa emergeix com el nou eix de la programació, cosa que ha generat crítiques dins i fora de l'empresa. Óscar Cornejo, un dels creadors de 'Sálvame', ha trencat el seu silenci i ha assenyalat directament la periodista com a responsable.

Cornejo trenca el silenci

En una entrevista recent, Óscar Cornejo va criticar durament el paper d'Ana Rosa Quintana a la reestructuració de Telecinco. Segons Cornejo, Quintana no només es va beneficiar de la cancel·lació de 'Sálvame', sinó que també hauria tingut un paper actiu en la decisió. "Ella no es queixa, sap com jugar les cartes, s'ha fet la víctima i nosaltres hem quedat fora", va afirmar.

Cornejo també va explicar com, des del punt de vista, la cancel·lació va ser una jugada política. "Han optat per un discurs clarament alineat amb certes ideologies de dreta, és evident que Ana Rosa té un pes enorme en aquestes decisions". Les seves paraules no van deixar cap dubte sobre el seu desacord amb la direcció presa per Mediaset.

| Telecinco

La docusèrie de Rocío Carrasco: un punt d'inflexió

Cornejo va esmentar que l'emissió de la docusèrie de Rocío Carrasco va ser clau en la caiguda de 'Sálvame'. Segons ell, aquest contingut va generar reaccions tant a dins com a fora de l'empresa, marcant un abans i un després. "Aquesta docuserie va ser un terratrèmol mediàtic, però també va mostrar els límits que Ana Rosa i altres no estaven disposats a creuar", va comentar.

El creador de 'Sálvame' va expressar que la direcció de Telecinco va decidir apostar per un canvi radical a la seva línia editorial. "Hem passat de ser transgressors a convertir-nos en previsibles. Tot per acontentar una audiència que no respon".

Crítiques a la gestió de Mediaset

Cornejo no es va limitar a criticar Quintana, també va apuntar a la gestió general de Mediaset. "La direcció no va entendre com gestionar el relleu; van decidir posar algú que ja no connecta amb les audiències actuals", va assenyalar ell, referint-se al CEO de la companyia. Per a ell aquest canvi representa una pèrdua d'identitat per al canal.

En les seves declaracions, Óscar Cornejo va deixar clar el seu desacord amb les decisions estratègiques de Mediaset. I va afirmar que la cancel·lació de 'Sálvame' va ser un error que Telecinco està pagant car.

"Han destrossat un format que va marcar una era. Tot per donar-li el control a Ana Rosa Quintana, que clarament té els seus propis interessos", va concloure.