Gir de 180 graus a Telecincoo per la decisió de dues presentadores

El món televisiu no deixa de sorprendre. En una decisió que ningú esperava, Cristina Tárrega i Nagore Robles , dues de les cares més conegudes de Telecincoo, han decidit abandonar la cadena.

Aquest canvi de rumb suposa un autèntic cop per a Mediaset, mentre les dues presentadores es preparen per mostrar una faceta totalment diferent, a RTVE.

Cristina Tárrega i Nagore Robles formaran part de la nova temporada de l'exitós concurs de rebosteria Bake Off: Famosos al forn . La notícia ha caigut com un gerro d'aigua freda a Telecincoo. Les dues figures feia anys que estaven vinculades a la programació i eren cares habituals d'alguns dels formats més populars del canal.

Cristina Tárrega: una carrera consolidada a Telecincoo

Tàrrega va arribar a Telecincoo l'any 2007, quan va començar com a col·laboradora al programa "La Noria".

Des de llavors, ha estat una de les figures clau de Mediaset, i ha aparegut en programes com "Territori Comanche" o "Sola a la ciutat". Més recentment, va liderar "La vida sin filtres", un espai d'entrevistes que va acabar la seva emissió l'agost passat.

A més, també ha col·laborat en altres formats com "Vamos a veure" o "TardeAR", consolidant-se com un rostre essencial de la cadena. La sortida de Telecincoo marca la fi d'una etapa prolífica, però obre una porta a nous reptes en un terreny completament diferent.

Nagore Robles: del reality a estrella televisiva

Nagore Robles, per part seva, va passar de ser una concursant de reality a ser un pes pesant de la televisió. Des de la seva participació a "Gran Hermano" el 2008, Robles no ha deixat de créixer a nivell professional.

Després del seu pas per Guadalix de la Sierra, es va guanyar un lloc com a col·laboradora i presentadora a Telecincoo. Des de llavors, ha aparegut en espais com “Dones i Homes i Viceversa”, “Supervivientes” i “GH VIP”.

Un salt a un nou capítol

La decisió de totes dues d'unir-se a "Bake Off: Famosos al forn" a La 1 és vista com un gran moviment estratègic. Aquest format, que combina la cuina amb l'espectacle, permetrà a les presentadores mostrar una faceta més personal i connectar amb l'audiència de manera diferent.

Amb aquest gir de 180 graus, Cristina Tárrega i Nagore Robles tanquen un capítol important a Telecincoo per embarcar-se en una aventura a RTVE, demostrant que mai és tard per reinventar-se. Aquest canvi no només agita el panorama televisiu, sinó que també deixa Mediaset amb un buit difícil d'omplir.