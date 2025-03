L'emotiu missatge de Jair Domínguez a Neus Rossell

per Pol Nadal

El passat 9 de març, les xarxes socials es van inundar de tendresa gràcies a un gest que reafirma l'amor entre dues figures destacades de la ràdio catalana. Jair Domínguez, conegut per la seva participació en programes com "El Búnquer" i "Està passant", va compartir un emotiu missatge dedicat a la seva parella i companya de micròfon, Neus Rossell. Aquest detall no només va commoure els seus seguidors, sinó que també va posar de manifest la sòlida relació que ambdós mantenen des de fa anys.

Un aniversari ple d'amor i complicitat

Neus Rossell, mestra de música i col·laboradora a "El Búnquer", va celebrar el seu 35è aniversari envoltada d'afecte. Jair va aprofitar l'ocasió per expressar públicament els seus sentiments, compartint una fotografia en què Neus apareix somrient, sostenint una napolitana amb espelmes enceses. Acompanyant la imatge, va escriure: "Feliços 35, guapíssima. T'estimo, Neus Rossell". Aquest gest senzill però carregat de significat reflecteix la complicitat i l'afecte que caracteritzen la seva relació.

De l'amistat a l'amor: la història de Jair i Neus

La història d'amor entre Jair Domínguez i Neus Rossell va començar als estudis de Catalunya Ràdio. Ambdós van coincidir a "El Búnquer", programa on, juntament amb Peyu, aborden temes d'actualitat amb un toc d'humor àcid i irreverent. El que va començar com una amistat basada en interessos comuns, com la música i l'humor, va evolucionar cap a una relació sentimental a mitjans de gener de 2022. Neus ha confessat que, fins a conèixer Jair, sempre havia tingut relacions obertes, però va decidir provar la monogàmia amb ell, trobant en aquesta nova dinàmica una plenitud que no havia experimentat abans.

Aventures compartides i passió per la natura

Més enllà dels micròfons, la parella comparteix una profunda passió per la natura i les activitats a l'aire lliure. A les seves xarxes socials, és comú veure'ls gaudint d'escapades a la muntanya, on aprofiten per desconnectar i enfortir el seu vincle. Una de les seves últimes aventures va tenir lloc durant la Diada de Catalunya, quan es van escapar a la muntanya i van compartir imatges d'un "preciós dia a la muntanya", malgrat la boira que els va sorprendre en el seu camí.

Reaccions i mostres d'afecte a les xarxes

La publicació de Jair no va passar desapercebuda. Seguidors i amics de la parella van inundar la secció de comentaris amb missatges de felicitació i admiració per la relació que ambdós mantenen. La naturalitat amb què comparteixen moments de la seva vida quotidiana ha generat una connexió especial amb la seva audiència, que valora l'autenticitat i l'afecte que transmeten.

Una relació que desafia convencionalismes

Malgrat la solidesa de la seva relació, Jair i Neus han manifestat en diverses ocasions que no tenen plans de passar per l'altar. En una entrevista, ambdós van expressar el seu desinterès per les bodes tradicionals, argumentant que prefereixen celebrar el seu amor de manera més íntima i sense protocols establerts. Aquesta postura reflecteix la seva visió moderna i personal sobre les relacions de parella, allunyant-se de convencionalismes i apostant pel que realment els fa feliços.