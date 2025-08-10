L’afició de Felip VI de la qual Joan Carles I reia

La figura del rei Felip VI s'ha consolidat com la d'un monarca serè, preparat —o això han fet creure— i meticulós, el pilar d'una institució que ha buscat renovar-se per força. La seva imatge pública contrasta amb una història d'infantesa poc coneguda que ara surt a la llum.
Darrere del Cap d'Estat s'amaga un nen sensible i amb una marcada vocació artística, una faceta que no només xocava amb els cànons de la reialesa, sinó que també es va convertir en una font de ferides familiars profundes.
Una reveladora biografia, "Los hombres de Felip VI" del periodista José Apezarena, ha descorregut el vel sobre aquest episodi, dibuixant un retrat íntim i sorprenent de l'aleshores príncep d'Astúries que ajuda a comprendre la complexa relació que manté avui amb el seu pare, el rei emèrit Joan Carles I.
‘El ballarí’ de la Zarzuela: el talent que va desafiar el motlle Borbó
Als passadissos del Palau de la Zarzuela, lluny dels focus i del rígid protocol, el petit Felip no només somiava a ser pilot d'helicòpters. La seva veritable passió es trobava en la dansa clàssica, el claqué i el teatre. No era un simple passatemps; el jove príncep s'ho prenia molt seriosament. Es posava malles, es maquillava per a les representacions i assajava amb una disciplina que sorprenia els seus professors del col·legi Santa María de los Rosales.
Tanmateix, aquest desplegament de sensibilitat artística no va trobar ressò en la figura del seu pare. Per a Joan Carles I, un home forjat en la tradició militar, la caça i els esports d'elit, la imatge del seu hereu ballant claqué era més que una excentricitat.
Era, segons testimonis citats per Apezarena, una afronta al "motlle borbònic". Les burles no van trigar a arribar. Amb un to carregat de sarcasme, l'emèrit va començar a referir-se al seu fill com “el ballarí”, un malnom que, lluny de ser afectuós, ressonava al palau com una ganiveta esmolada. Cada rialla de Don Joan Carles era una mostra pública de desaprovació que minava la confiança del jove príncep.
La reina Sofia, el refugi d'un príncep incomprès
Mentre Joan Carles I menyspreava el que considerava una afició "poc masculina", Felip va trobar en la seva mare, la reina Sofia, la seva gran aliada. Va ser la reina Sofia qui va cultivar en ell l'amor per la música i les arts escèniques. Lluny de veure-ho com una feblesa, ella va entendre que aquella sensibilitat era una qualitat valuosa. L'animava, assistia als seus assaigs i aplaudia amb orgull genuí cadascuna de les seves actuacions.
Un moment clau que il·lustra aquesta dinàmica familiar va tenir lloc quan Felip, amb només onze anys, va interpretar el comanador a l'obra Peribáñez y el Comendador de Ocaña. Per al seu paper, va utilitzar sense permís un bastó del seu pare.
Aquell gest, aparentment innocent, es va convertir en un símbol de rebel·lia silenciosa. Mentre la seva mare celebrava el seu talent, el seu pare hi veia un motiu més de burla, sense entendre que aquella vocació artística estava forjant el caràcter empàtic i la capacitat oratòria que avui defineixen el monarca.
Les cicatrius del menyspreu: l'origen d'una relació trencada
Més de quatre dècades després, la distància gairebé gèlida que defineix la relació entre Felip VI i Joan Carles I no es pot entendre sense retrocedir a aquestes ferides de la infantesa. L'esquerda emocional que es va obrir aleshores mai no es va arribar a tancar.
Al menyspreu per la seva faceta artística s'hi van sumar, amb els anys, els escàndols financers, les infidelitats i l'exili forçat de l'emèrit, factors que no van fer més que dinamitar els ponts que quedaven entre pare i fill. Sense oblidar el ressentiment que sent Letícia Ortiz cap al seu sogre.