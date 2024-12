Actor que va doblar a Freezer a Bola de Drac, no sabies que va sortir a 1 sèrie de TV3

Bola de Drac ha tornat a TV3. La sèrie va ser tot un fenomen sociològic als anys 90 i va servir perquè molts nens d'entorns castellanoparlants aprenguessin i s'interessessin pel català. En Goku es va convertir ràpidament en un personatge molt estimat i molta gent va voler seguir les seves aventures. Primer a Bola de Drac, amb enemics com Ten Shin Han o Satanàs Cor Petit, que a la llarga es van acabar convertint en aliats.

La sèrie va tenir continuació a Bola de Drac Z , amb Goku ja adult. Als primers capítols vam conèixer el seu origen, era un Guerrer de l'Espai. L'arribada d'en Vegeta a la Terra per acabar amb ell va acabar en una batalla amb moltes baixes. Va caldre viatjar fins al planeta Namek per reunir les boles de drac d'allà per ressuscitar tots els amics caiguts en combat.

Jordi Vila va ser la veu de Freezer al doblatge català de Bola de Drac

Allí hi havia un enemic encara pitjor: en Freezer. Encara que com sempre, Son Goku va saber vèncer les adversitats i ho va derrotar. El personatge no hauria estat el mateix sense la seva característica veu al doblatge català. De fet, en posteriors doblatges, els fans de la sèrie han criticat el canvi. Qui el va doblar la primera vegada va ser Jordi Vila.

A més de la seva extensa carrera al doblatge, va participar en sèries dels 80 com 'Crònica Negra' o 'A l'est del Besòs' i en algunes pel·lícules de la mateixa època com 'Perras Callejeras'. El seu paper més extens va ser a 'Secrets de Família' com Ignasi Major. Era diputat al Congrés i tenia un punt corrupte. Germà de l'Esteve (Josep Minguell) i cunyat de la Joana (Núria Hosta). Estava casat amb l'Anna, personatge interpretat per Maife Gil. Anys més tard aquesta actriu seria l'estimada Cecília a 'El Cor de la Ciutat'.

'Secrets de Família' va ser la segona telenovel·la de TV3. Just després de Poble Nou . En aquella època era difícil que molts actors consagrats de teatre volguessin fer televisió.

Pensaven que no donava prestigi encara que no van trigar a canviar d'opinió gràcies als sous elevats que es cobraven. En aquestes primeres sèries - especialment al Poble Nou - molts dels actors tant principals com secundaris, provenien del món del doblatge.

Jordi Vila va morir el 2011 amb 64 anys. No és l'únic actor de doblatge original de Bola de Drac en català que ja ha mort. Vicenç Manel Domènech, doblador del mític Follet Tortuga, també va morir.