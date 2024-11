Lamine Yamal és la reencarnació de Son Goku de Bola de Drac: La prova

per Pol Nadal

El FC Barcelona disputarà la quinzena jornada de la Lliga contra la UD Las Palmas. El conjunt grancanari visitarà fins a Catalunya per enfrontar-se al líder de la Lliga. La trobada se celebrarà el dissabte 30 de novembre a les 14h, un horari poc habitual per al Barça. L'entrenador Hansi Flick podrà tornar a comptar amb Lamine Yamal per intentar recuperar sensacions i fer oblidar el partit contra el Reial Celta de Vigo i contra la Reial Societat.

Lamine Yamal és un dels futbolistes més importants del Barça. El tècnic alemany el recupera després que el davanter no disputés el partit contra el Celta. Tots dos tindran la possibilitat de callar les boques dels que encara pensen que el Barça té la minedependència, igual que passava amb Leo Messi. L'equip és fort i va quedar demostrat contra el Brest. Raphinha, Robert Lewandoski... El gol està molt repartit.

El jove blaugrana ha aconseguit enamorar els aficionats, pel seu caràcter dins i fora del camp. La seva senzillesa i tranquil·litat. Una serenitat que queda demostrada per la seva actitud abans de la semifinal de l'Eurocopa. La prova l'aporta el seu amic Nico Williams.

Mentre el jugador de l'Athletic Club estava concentrat, seriós i cagat, el futbolista del Barça estava dormint. Amb aquestes imatges va demostrar el seu caràcter malgrat la seva edat. Estava descansant conscient de la important del moment.

| @El_Hormiguero, X

Comparacions amb Son Goku

Les comparacions no van trigar a arribar i els seguidors de Lamine Yamal i de Bola de Drac ho van comparar amb Son Goku. Van publicar una imatge en què es veu el protagonista de la mítica sèrie japonesa dormint. Una pràctica que el superguerrer sempre duia a terme abans dels grans combats. "Literalment ell".

Goku i 'Bola de Drac' tornen a TV3

La sèrie Bola de Drac torna en català gràcies a la plataforma 3Cat. Des d'ara, els usuaris poden gaudir dels capítols de Bola de Drac i Bola de Drac Z. Tot el contingut està disponible a la seva versió original en català. Aquest retorn és una gran notícia per als fans de la sèrie a Catalunya.

Bola de Drac va arribar a TV3 a finals dels anys 80. En poc temps, es va convertir en un fenomen cultural. Nens i adolescents esperaven amb ànsies cada episodi. Els personatges de Goku, Bulma i Vegeta van marcar tota una generació. A més, molts nens van aprendre català gràcies a la sèrie.

La plataforma 3Cat permet reviure les aventures de Goku i els amics. Les noves generacions també poden gaudir de la sèrie. Els capítols estan disponibles en alta qualitat i amb el doblatge original. Batalles èpiques com les de Freezer o Cèl·lula tornen a emocionar els fans.

Bola de Drac va ser més que una sèrie. Als anys 90, va ser un símbol de cohesió cultural a Catalunya. La sèrie estava en boca de tothom, a escoles i places. Es va convertir en un referent del consum de continguts en català. A més, va unir petits i grans al voltant de les seves històries.

El retorn de la sèrie a 3Cat reforça el paper de TV3. La cadena continua compromesa amb la llengua i la cultura catalana. Bola de Drac torna a ocupar un lloc especial a la memòria col·lectiva. És una oportunitat perquè les noves generacions coneguin aquest clàssic de l'animació japonesa.