'Com si fos ahir' 10 de desembre: La Lídia li farà, altre cop, una de grossa a la Gina

‘Com si fos ahir’ s’acosta a l’aturada de Nadal i ho fa amb misteri. On és l’Ismael? La desaparició del fill del Litus tenia dos explicacions possibles però una ha quedat descartada. L’Esteve, pare del Joel, no hi té res a veure. El Litus està desesperat, especialment després que s’ha sabut que la sang de la bufanda de l’Ismael coincideix amb el seu grup sanguini. Qui era la persona del cotxe que es va aturar al lloc on van trobar la bufanda?

La segona opció és que la desaparició sigui voluntària. Sap que la Mari Carmen està en coma i té por que descobreixin que va ser ell el lladre que la va atacar. Si es tractés d’una altra sèrie sí que podríem pensar en un desenllaç tràgic però a ‘Com si fos ahir’ tot segurament acabi bé i acabem sabent el motiu de la desaparició i qui l’ha estat ajudant. Algunes teories a xarxes socials indiquen que qui l’ajuda és el Jess, l’amic del Joel.

Les males arts de la Lídia

Aquest dimarts no veurem res d’aquesta trama, haurem d’esperar a dimecres. Això sí, veurem tres trames diferents. A la primera d’elles, la Lídia aprofita que la Gina té un viatge a Madrid per presentar-se a casa el Jordi al vespre. Abans d’això, la Gina s’ha fixat que la seva cosina s’ha pintat les ungles de vermell i fet alguna cosa a la cara. Quan la Gina li truca, el Jordi li amaga que no està sol. Les sospites de la Gina aniran a més si ho sap. Les intencions de la Lídia són evidents: fer mal a la seva cosina. Caurà el Jordi a la trampa?

| TV3, KVASVECTOR, XCatalunya

El gest bonic del Joel vers la seva mare

Per altra banda, la Isabel li regala al Joel un jersei fet per ella mateixa. Tenia un regal pendent del seu aniversari. S'ha quedat sense feina i el noi pateix per ella ja que ja pot tornar a casa i té despeses. El Joel li demana al Salva si li pot fer un préstec per comprar menjar. Inicialment el Salva no ho entén perquè a casa ja tenen menjar però després si sap que és per la Isabel.

La Naiara atabalada

Finalment, veurem que la Naiara està molt nerviosa per l'entrevista per entrar als Mossos. Té por que li preguntin per la seva vida personal i per la inestabilitat laboral que sempre ha tingut. La Patri i el Toni petit l'ajudaran i l'animaran perquè no abandoni.

| TV3, Twemoji, XCatalunya

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimarts 10 de desembre de 2024?

El capítol començarà a les quatre i set minuts de la tarda i durarà gairebé quaranta minuts segons la programació oficial de TV3. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.