7 anys de l’anunci més complicat per a Carme Ruscalleda

Fa set anys, en plena maduresa professional i vital, Carme Ruscalleda va prendre la valenta decisió d'abaixar el teló del seu emblemàtic restaurant Sant Pau a Sant Pol de Mar. Corria juliol de 2018, i tot i les tres estrelles Michelin brillants amb força, la xef catalana va anunciar que el 27 d'octubre tancaria definitivament el local. Un lloc que havia marcat una era, després de 30 anys d'història.

Lluny de ser un gest de cansament, aquell tancament s'interpretà com una jugada carregada de dignitat: retirar-se al cim, amb il·lusió, per obrir nous camins. Però no es va retirar com a tal, ja que actualment segueix activa i manté un projecte amb el seu fill.

Un tancament pensat i emotiu

El comunicat de Carme i el seu marit, Toni Balam, subratllava que la decisió no responia a una jubilació. Era més aviat una estratègia per “donar més recorregut, contingut i futur” al seu projecte Cuina Estudi, un espai d'assessoria i creació culinària. Carme ho va explicar amb claredat: volien tancar quan encara tenien “il·lusió i força”, no esperar que el deteriorament els obligués a fer-ho.

Aquest apunt va resultar clau: deia adeu al Sant Pau original, però no a la seva passió per la cuina.

La reacció de l'entorn i les xarxes

Mitjans especialitzats van destacar que el restaurant estava completament reservat per a la darrera nit. Les xarxes socials es van omplir de missatges emotius celebrant el seu llegat. La xef, en resposta, va agrair la fidelitat del públic i l'entrega del seu equip, que va descriure com “una veritable família”.

Projectes paral·lels que van ocupar el llegat

En realitat, el tancament físic es va produir mentre altres fronts seguien actius. A Barcelona, el seu fill Raül Balam mantenia el restaurant Moments al Mandarin Oriental, amb dues estrelles Michelin. D'altra banda, a Tòquio, el seu emblemàtic Sant Pau també era un èxit: des de 2004, funcionava amb una doble distinció, tot i que va tancar el setembre de 2023 després de 19 anys.

A més, la filla de Carme, Mercè Balam, va emprendre un nou local al mateix Sant Pol. Un bar amb jardí a l'espai de l'antic Sant Pau, portant la tradició familiar a un format més informal. D'altra banda, Cuina Estudi va continuar creixent, oferint assessoria, formació i direcció creativa.

Tancar per continuar creixent

La figura de Carme es va consolidar com un exemple de gestió intel·ligent i emocional. En acomiadar-se amb èxit de Sant Pau, va acceptar que la restauració d'elit exigeix una energia gairebé infinita. El seu plantejament va ser savi: “tancar amb força, no quan aquesta força t'abandona”

Aquest enfocament també va reflectir la seva filosofia culinària: acurada, equilibrada i sempre respectuosa amb l'entorn. Sant Pau era una síntesi de territori i tradició catalana, “producte fresc i de temporada” en equilibri amb la creativitat.

Què ha passat des de llavors?

Des d'aquell octubre de 2018, Carme ha continuat activa. Apareix en congressos, col·labora en mitjans, imparteix classes i segueix darrere del projecte Moments, treballant estretament, amb el seu fill. Mentrestant, Mercè Balam capta una altra sensibilitat gastronòmica al bar-jardí que lidera, testimoni viu de la continuïtat d'un llegat familiar.

I ara, cap a on va el futur?

A set anys del tancament, Sant Pau segueix viu en la memòria col·lectiva. La pregunta sorgeix sola. Evolucionarà Cuina Estudi en noves obertures? Veurem un retorn de Carme al restaurant tradicional? El seu perfil no deixa de ser inquiet, i la seva capacitat de reinvenció és reconeguda.

Aquell anunci el 2018 no va ser un adeu melancòlic, sinó un punt i a part amb intencionalitat: tancar una història brillant per obrir-ne d'altres, més personals, més lliures. Un tancament amb dignitat que, curiosament, es va convertir en llavor de nous inicis.