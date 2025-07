Jordi Cruz i Arnau París, colze a colze ‘Cuines’ de TV3: Què s’han dit

En una de les entregues més emotives de la temporada, Jordi Cruz va compartir amb Arnau París, actual presentador de Cuines, paraules carregades d'orgull i sinceritat. Així, el que va començar com una relació d'alumne i professor ha evolucionat en camaraderia professional, deixant una imatge del xef amb gran calat emocional i respecte mutu, fins i tot fora dels focus.

Un reconeixement carregat d'història i sentiment

Cruz, l'exigent, però respectat jurat de MasterChef, va sorprendre París amb una confessió inesperada: “T'he vist néixer, i et veig cuinant i veig que et fas gran, i em fa molta il·lusió. Estic orgullós de tu, i no ho dic perquè hi hagi càmeres al davant”. Va ser un moment genuí que va dissipar la duresa habitual del xef, que històricament exigeix excel·lència als fogons.

Aquest reconeixement té arrels. La seva relació va començar a la novena temporada de MasterChef, quan Jordi va ser contundent amb Arnau durant el concurs, i després de la seva victòria, París va passar una temporada formativa al restaurant. Va ser allà on Cruz el va “aturar en sec”, oferint una lliçó d'humilitat: “Quan vaig sortir del programa anava molt flipat i ell em va aturar els peus”.

| TV3

D'alumne irritant a presentador respectat

Després de guanyar MasterChef, Arnau va passar de ser un "friqui de la cuina", en paraules pròpies, a convertir-se en una de les cares de referència a TV3 gràcies a Cuines. El seu enfocament “pim‑pam” de plats ràpids i de qualitat va connectar amb el públic, aconseguint audiències al voltant del 27–30 %.

En la seva col·laboració amb Cuines, ha reforçat aquesta idea. S'ha convertit en algú que dona receptes assequibles, amb estil i sense renunciar al bon gust. I tot i que la seva agenda frenètica no li permet obrir restaurant, ha continuat en el món gastronòmic a través del seu oli d'oliva, llibres i showcookings.

Més enllà de l'exigència

Jordi Cruz, amb més de trenta anys de trajectòria i diverses estrelles Michelin, va admetre una faceta menys coneguda en la recent xerrada. Després de tants anys a la cresta de l'èxit, ara valora més el temps amb la seva família. Tot i que reconeix que segueix obsessionat amb la seva feina, aspira a un equilibri on la seva vida professional i personal estiguin més harmonitzades.

| Jordi Cruz

A més, va confessar que la seva exigència a televisió no és capritxosa. És el reflex d'una trajectòria d'esforç constant. Tal com va explicar, “les estrelles són conseqüència de treballar molt”.

A RAC1, Arnau reconeixia sense embuts com el va influir Jordi: “Gràcies a ell m'he adonat de moltes coses”. Mentrestant, al pòdcast “La Pròrroga” va explicar també com d'impactant va ser per a ell en l'àmbit econòmic guanyar MasterChef. Va guanyar 100.000 € -dels quals, va haver de pagar 25.000 € d'IRPF sobre el seu premi.

Més que cuina, vincle humà

Aquest episodi a Cuines simbolitza quelcom més que una col·laboració professional. És la prova que les relacions mentor-alumne poden enfortir-se amb el temps i la maduresa. Jordi Cruz, l'implacable jurat, s'ha convertit en un pare professional que reconeix el camí recorregut per Arnau. París, l'alumne humil que va absorbir cada correcció, s'ha transformat en un company de fogons amb veu pròpia.