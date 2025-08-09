4.000 euros la nit: Les vacances de Leonor després de Marivent

L'estada a Marivent s'ha tancat amb fotos oficials i una agenda calculada. La princesa Leonor ha complert el guió públic on havia de fer-ho. Però l'estiu de l'hereva té un segon acte. Discret. Car. I pensat per desconnectar abans del setembre.
No és cap secret que ni a Letícia ni a les seves filles els agrada l'aturada a Marivent. A Letícia no li ha agradat mai. I les seves filles ja són grans i volen fer la seva vida, lluny del control al qual la seva mare les ha sotmès sempre.
Qui l'ha vista saludar a Palma amb prou feines s'imaginaria la seva següent aturada. No serà una recepció ni un posat amb flors. La prioritat ara és una altra. Descansar, navegar i posar terra pel mig amb el soroll mediàtic.
De Marivent a un xàrter a l'Egeu: el que se sap del pla
El pla que circula al voltant de la Casa del Rei parla d'un iot de lloguer a Grècia. El pressupost rondaria els 4.000 euros per nit, xifra habitual en embarcacions de gamma mitjana-alta en plena temporada. El grup seria reduït i proper. La idea és encadenar illes i fons sense interferències, amb sortides primerenques i nits a coberta.
Els detalls de l'itinerari es guarden amb clau. Ningú confirma port de sortida ni dates exactes. Aquest hermetisme no és casualitat. Evita paparazzi i mirades indiscretes a marines saturades. També permet ajustar la ruta segons el vent i la pressió mediàtica del dia.
Calendari militar present: un parèntesi abans de San Javier
Leonor afronta un curs clau. Després de la seva etapa a l'Armada, al setembre comença formació a l'Acadèmia General de l'Aire i de l'Espai, a San Javier. El calendari li ha deixat, per primer cop en dos estius, un marge folgat. Mes i mig, aproximadament, que no es tornarà a repetir amb facilitat.
Aquest parèntesi explica l'elecció del mar. L'hereva ha passat mesos de maniobres, guàrdies i vida en vaixell. Triar un xàrter civil és gairebé una continuïtat lògica. Segueix l'aigua, però sense protocols. Mateix horitzó, un altre ritme.
Silenci oficial, debat a xarxes i l'eterna factura dels Borbons
A la Zarzuela, la resposta davant viatges privats és la de sempre. No hi ha comentaris. La reserva és norma, i la logística es coordina amb seguretat i sense parts públics. Aquest silenci, però, alimenta la conversa a X i Instagram. Es discuteix el preu per nit. Es contraposa el luxe amb la imatge d'austeritat que la monarquia diu projectar.
Els partidaris defensen que es tracta de vacances privades i cost assumit en àmbit personal. Els crítics recorden el context. La Corona viu de la confiança. Cada gest d'opulència passa factura. I una xifra de 4.000 euros per nit no és fàcil d'explicar en un país atent al cèntim.
Control ferre de la imatge: de Palma a la passarel·la de l'Egeu
L'estiu balear ha reactivat un patró ja conegut. Posats breus, compareixences mesurades i trajectes ocults. L'experiència ensenya. Letícia va aprendre fa anys el dany que causen imatges robades. Leonor també ha patit la pressió d'objectius llargs i portades no desitjades.
Al mar, la privacitat és més gran. Però no absoluta. Les illes gregues són un aparador global. Qualsevol mòbil pot convertir-se en exclusiva, i per això el dispositiu de discreció és essencial. Encara es recorda el que va passar en alguns països de Sud-amèrica amb la filtració de fotos i el consegüent enuig de la Reina Letícia.
L'operació descansa en la coordinació de capitania i marines amb reserves a l'últim minut. S'eviten rutes òbvies i es limita el temps al port. Les fotos es publiquen quan ja és tard. El relat s'imposa al rastre.