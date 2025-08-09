Logo xcatalunya.cat
Visitem el poble andalús que té una connexió especial amb Kate Middleton

La princesa de Gal·les ha posat el focus internacional al sud d'Espanya gràcies al seu gust per la cultura andalusa

per Max Riveras

Hi ha destinacions que es posen de moda sense buscar-ho. De vegades n'hi ha prou amb una imatge d'una celebritat amb un gest quotidià per encendre la guspira. En aquest cas, la Princesa de Gal·les i el seu amor per l'estètica eqüestre han tornat la mirada cap a un racó del sud on la pell fa olor de taller i la tradició batega a compàs.

La conversa va començar a les xarxes, amb comparatives de botes i picades d'ullet a l'artesania espanyola. A partir d'aquí, programes d'estil i cròniques de societat van lligar la història: un poble andalús, una clienta il·lustre i un ofici que no entén de presses. No és cap secret el gran amor que té  Kate Middleton  per les terres andaluses.

D'un taller als tabloides: així va néixer la connexió real

L'afició de Kate Middleton pels cavalls es reflecteix al seu armari. Busca funcionalitat, línies clàssiques i materials nobles. Quan van aparèixer imatges seves amb botes fabricades a Espanya, els focus van apuntar a l'origen d'aquells dissenys.

Dona caminant a l’aire lliure amb un ram de flors a les mans, vestida amb jaqueta fosca, pantalons negres i botes marrons, mentre diverses persones observen al fons.
Kate Middleton portant les botes de Valverde del Camino | redes, @RoyalFamily

Parlem de Valverde del Camino, a Huelva, un enclavament amb segles de tradició sabatera i segell propi. Les seves botes camperes, pensades per a la muntura, han conquerit també l'asfalt londinenc. L'escena és fàcil d'imaginar: un disseny sobri, costures fermes i l'elegància discreta que  la Princesa de Gal·les ha convertit en senya d'identitat.

Els artesans locals expliquen que cada parell resumeix paciència i ofici. Pell adobada, formes heretades i acabats que resisteixen la moda ràpida. Aquest és el pont real: l'excel·lència callada que enamora la clientela exigent i els editors d'estil.

Vista panoràmica d’un poble amb cases de teulades vermelles, arbres i un parc amb pèrgoles de fusta en primer terme
Fotografia de Maps de Valverde del Camino | Google Maps, XCatalunya

El que vam veure a Valverde del Camino: plaça, fàbriques i un riu d'un altre planeta

El passeig comença a la plaça Ramon y Cajal, cor social del municipi. A un pas, l'Ajuntament custodia la vida diària i l'església de Nuestra Señora de la Asunción recorda el Renaixement de Huelva. La visita a un obrador és imprescindible. Veure el cosit, el clavetejat i el polit final explica millor que qualsevol guia per què aquí les botes tenen ànima.

Dona amb vestit blau i collaret somriu en un parc amb una icona de corona vermella dins d’un cercle al seu costat
Kate Middleton somrient en un esdeveniment oficial | Canva Pro, XCatalunya, The Royal Family Web.

El paisatge del riu Tinto, amb les seves aigües ocres i vermelloses, sembla tret d'un altre món. El parc periurbà El Saltillo–Lomero Llano ofereix senders, merenderos i aquell silenci que només trenca el vent. Per als curiosos de la prehistòria, els dòlmens propers i jaciments de l'entorn confirmen que aquestes terres guarden històries antigues.

Menjar i celebrar: pernil ibèric, gamba blanca i una fira que mana a l'agost

La taula explica una altra part del relat. Pernil ibèric de gla, gamba blanca de Huelva i plats de cullera que abracen. Hi apareixen clàssics locals com els revoltillos i el piñonate, receptes amb memòria que segueixen vives. La sobretaula s'allarga entre vins de l'entorn i conversa pausada.

La Romeria de San Pancracio i la Velada de Santa Ana posen música a l'estiu. La fira d'agost és cita major, amb casetes, fanalets i aquell orgull serè que defineix Valverde del Camino. La Setmana Santa i la festivitat de la Virgen del Reposo completen el pols de l'any.

Dormir amb encant al costat de grans espais naturals

Per quedar-s'hi, hi ha opcions amb caràcter. Hotels cèntrics de tracte proper, hostals pràctics i cases rurals envoltades d'alzines. Qui busqui calma trobarà bones bases per explorar l'Andévalo, Doñana i la costa onubense. L'artesania s'afegeix com a souvenir amb sentit: un cinturó, una bossa o, és clar, unes botes.

La pregunta final és senzilla. És la moda qui descobreix les destinacions o són les destinacions qui inspiren la moda? A Valverde del Camino, la resposta es trepitja. Tradició, qualitat i una connexió real que ha posat aquest poble andalús al mapa juntament amb una de les figures més grans, Kate Middleton.

