La venjança de Letícia Ortiz després de les fotos de Leonor: La seva primera mesura

per Pol Nadal

La recent publicació de fotografies de la princesa Leonor gaudint d'un dia de platja a Montevideo ha desfermat una tempesta a la Casa Reial espanyola. Aquestes imatges, captades durant una escala del vaixell escola Juan Sebastián de Elcano a l'Uruguai, han posat en dubte l'eficàcia de les mesures de seguretat que envolten l'hereva al tron. La reina Letícia, coneguda pel seu caràcter ferm i protector, ha pres cartes en l'assumpte, exigint responsabilitats i canvis immediats en l'equip encarregat de la protecció de la seva filla.

Què ha passat?

El passat 6 de març, durant una jornada de descans a les platges de Montevideo, la princesa Leonor va ser fotografiada en banyador juntament amb els seus companys guàrdies marins del Juan Sebastián de Elcano. Aquestes imatges, publicades posteriorment per la revista Diez Minutos, han generat un intens debat sobre la privacitat de la família reial i l'eficàcia del seu equip de seguretat. La Casa Reial, que sempre ha mantingut una postura estricta respecte a l'exposició mediàtica dels seus membres, especialment en situacions privades, s'ha vist sorpresa per la difusió d'aquestes fotografies.

Enuig a Casa Reial

La reacció al Palau de la Zarzuela no es va fer esperar. Fonts properes indiquen que la reina Letícia va mostrar el seu profund descontentament pel que va succeir, considerant inacceptable que es vulnerés la intimitat de la seva filla d'aquesta manera. Segons informes, la monarca ha exigit la destitució de tres dels cinc escortes responsables de la seguretat de Leonor durant el viatge, assenyalant que no van complir adequadament amb el seu deure de protegir-la de la mirada indiscreta dels paparazzi.

| @CasaReal, ACN, XCatalunya

Aquest incident no és el primer que posa en escac la privacitat de la princesa durant la seva travessia en el Juan Sebastián de Elcano. Anteriorment, al Brasil, van circular imatges de Leonor en una festa, i a Xile, es van filtrar fotografies obtingudes de forma il·lícita mitjançant càmeres de seguretat en un centre comercial. Aquests esdeveniments han incrementat la preocupació a la Casa Reial sobre la seguretat i privacitat de l'hereva durant la seva formació militar.

Debat sobre la difusió de la vida pública dels Reis

La publicació d'aquestes imatges ha reactivat el debat sobre l'equilibri entre la vida pública i privada dels membres de la reialesa. Mentre alguns argumenten que la princesa, com a figura pública, està subjecta a l'escrutini mediàtic, altres defensen el seu dret a la privacitat, especialment en moments personals. Aquest episodi deixa clar, a més, la constant tensió entre la premsa i la Casa Reial en la gestió de la imatge dels seus membres.

La reina Letícia, coneguda per la seva meticulosa atenció a la imatge pública de la seva família, ha deixat clar que no tolerarà més relliscades en la protecció de la seva filla. Aquest incident podria portar a una revisió exhaustiva dels protocols de seguretat i a la implementació de mesures més estrictes per garantir la privacitat de la princesa Leonor en el futur.