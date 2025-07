Chenoa (50 anys) revela una informació que podria descol·locar el seu ex, David Bisbal

per Tamara de la Cruz

La cantant Chenoa ha fet un pas endavant amb unes declaracions que podrien sacsejar els records de la seva exparella, David Bisbal. En una entrevista recent, l'artista ha parlat sense filtres sobre una decisió personal que marca un abans i un després a la seva vida.

Tot i que la seva carrera segueix en ascens, especialment en la seva nova faceta com a presentadora, és la seva reflexió més íntima la que ha captat totes les mirades. Un missatge que llança just quan sembla més forta i centrada que mai, i que podria canviar la manera en què el públic —i el seu entorn més proper— la percep.



La confessió que ningú esperava

Durant la seva intervenció en un conegut programa de televisió, Chenoa va sorprendre en revelar que està valorant congelar els seus òvuls. L'artista va explicar que, tot i que la maternitat no ha estat una prioritat fins ara, no vol tancar aquesta porta de manera definitiva. "Mai se sap què pot passar més endavant", va afirmar amb un somriure serè.

Chenoa va explicar que aquesta decisió no està lligada a una parella actual, sinó al desig de mantenir obertes les opcions. "No ho faig per ningú, ho faig per mi. Si algun dia em ve de gust ser mare, vull tenir aquesta possibilitat", va assegurar.

Aquest gest reflecteix un canvi profund en la seva manera de veure el futur. Lluny de tancar-se en les convencions, Chenoa cerca camins que s'ajustin a les seves necessitats reals. “Estic en una etapa on penso molt en mi, en el que necessito i en el que em fa bé”, va afegir amb convicció.



Una etapa daurada als 50

Chenoa ha viscut una transformació notable en els darrers anys. A més del seu paper com a presentadora en programes com The Floor o Operación Triunfo, l'artista ha adoptat un estil de vida saludable que li ha retornat energia i confiança. "Em sento millor que mai", va afirmar recentment.

La cantant fa temps que està enfocada en el seu benestar físic i emocional. Entrenaments de força, rutines de cardio i una alimentació conscient formen part del seu dia a dia. “He après que cuidar-me no és una moda, és una necessitat”, va dir en una entrevista amb una revista de salut.

Als seus 50 anys, no només presumeix d'un gran moment professional, sinó també d'una pau interna que abans li costava assolir. “Ja no corro darrere de coses que no m'omplen. Si alguna cosa em restarà energia, la deixo fora”, va confessar.

L'amor per la seva gosseta Chloe també ha estat part fonamental d'aquest benestar: “Ella m'acompanya en tot. És la meva companya fidel”, va expressar emocionada. Assegura que no necessita res més per sentir-se plena.



Un missatge indirecte a Bisbal?

Molts han interpretat aquestes declaracions com una manera de tancar un cicle que, en el seu moment, va marcar la seva vida. La relació amb David Bisbal va ser intensa i mediàtica, i tot i que ha passat molt de temps, cada nova revelació de Chenoa reobre la curiositat pública sobre la seva història comuna. Tot i que ella no ho esmenta, el seu missatge ressona amb força en el context d'aquella relació mediàtica.

El fet que en parli ara, quan es troba en el seu millor moment, no ha passat desapercebut. Diversos seguidors han assenyalat que les seves paraules podrien tenir un doble sentit. “No és un atac, és una reivindicació personal”, apunten des del seu entorn.

La decisió de congelar òvuls, sumada a la seva reflexió sobre l'amor i la independència, dibuixen un nou perfil de Chenoa. L'artista es mostra més lliure, segura i amb un enfocament ferm cap al seu futur. Han quedat enrere els temps de buscar validació en l'amor romàntic.

L'artista, que durant anys va ser encasellada en el seu paper d'ex de Bisbal, ara parla des d'un lloc completament diferent. El seu missatge és clar: el benestar no depèn d'una parella, sinó d'un mateix. Aquella Chenoa emocional que plorava davant les càmeres ha donat pas a una dona que pren el control total de la seva vida.