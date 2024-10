13 dies des del naixement de la filla d'Alba Paul i Dulceida: les fotos més tendres

El 15 d'octubre del 2024, una de les parelles més cèlebres del món dels influencers espanyols somreia més que mai. Dulceida i Alba Paul saludaven per primera vegada la seva petita Ària després d'haver viscut un embaràs que van transmetre gairebé en directe a través de les xarxes socials. I ara, dues setmanes més tard, han pogut viure les primeres experiències amb ella.

Alba Paul va compartir un carrusel d'imatges a les xarxes socials al costat d'Aria. En totes apareixen fent coses diferents; i en algunes surt amb Dulceida, en altres amb la seva mare, sola... La petita Ària també ha tingut l'oportunitat de conèixer la seva nova ciutat, Barcelona, després de fer una passejada per la Píatja de la Barceloneta i pel centre al costat de les seves mares.

En aquesta mateixa publicació, Alba Paul també va deixar un comentari explicant les seves sensacions dels seus primers dies com a progenitora. "13 dies de mami. M'enderroco tota l'estona", confessava la influencer. El que és clar és que en aquesta família de la triple A -Aria, Alba i Aida (Dulceida)- l'amor brolla a dojo i sense parar.

Què fer els primers dies com a pares?

Diuen els experts que durant els primers dies de vida d'un nounat, és recomanable que els pares mantinguin una rutina tranquil·la i estable, afavorint un ambient serè per adaptar-lo. A casa, el nadó pot estar còmode i segur, evitant l'exposició a canvis bruscos de temperatura o llocs concorreguts on pugui estar en contacte amb virus o bacteris. Tot i això, fer passejades curtes a l'aire lliure és beneficiós sempre que el clima sigui adequat, ja que la llum natural contribueix a regular el seu ritme circadià i a enfortir el seu sistema immunològic. És aconsellable escollir moments del dia en què la temperatura sigui moderada i evitar el contacte amb persones desconegudes per protegir-ne la salut.

Per a aquests passejos, es recomana abrigar el nadó d'acord amb el clima, sense excedir-se, ja que la seva termoregulació encara està en desenvolupament. A més, passejar pot ser una activitat relaxant tant per al nadó com per als pares, permetent establir una connexió i adaptar-se a la nova rutina. Combinar períodes a casa amb passejades curtes i assegurances a l'aire lliure permet que el nadó es beneficiï dels dos entorns en els primers dies de vida.

Els primers dies també són una oportunitat per conèixer-nos a nosaltres mateixos en aquest nou escenari, que ja serà per a tota la vida. Ens ho hem de prendre amb calma i anar-nos acostumant a poc a poc a les exigències de ser pares.