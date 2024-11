Cristina de Borbó compra un pis de 2 milions d'euros: El secret que amaga

La monarquia espanyola cada cop genera més polèmica. Al llarg dels anys, els membres han protagonitzat titulars que van des d'actes oficials fins a escàndols. I darrerament aquests són els més habituals. En aquesta ocasió, la infantaCristina de Borbótorna a ser a l'ull de l'huracà mediàtic després d'adquirir un luxós pis valorat en 2 milions d'euros. Però més enllà de la sorprenent suma, el que realment ha captat l'atenció és el secret que aquesta compra amaga.

Aquest moviment immobiliari no és simplement una transacció més al món de l'alta societat. Es tracta del mateix pis on Cristina va viure amb el seu exmarit, Iñaki Urdangarin, durant alguns dels anys més turbulents de la seva vida. L'elecció d'aquest immoble ha generat nombroses especulacions i ha obert debats sobre el paper i les decisions de la infanta en el context actual de la monarquia.

Recuperar un espai carregat de records es podria interpretar com un acte de nostàlgia o una estratègia acuradament calculada. Després de tot, tornar a l'escenari de velles històries no és una decisió que es prengui a la lleugera, especialment quan aquestes històries han deixat cicatrius profundes tant a la seva vida personal com a la percepció pública de la Corona.

La pregunta que molts es fan és: per què ara?

Des de la seva separació oficial d'Urdangarin el 2022, després de l'escàndol del Cas Nóos que no només va afectar el seu matrimoni sinó que també va trontollar els fonaments de la monarquia espanyola, Cristina ha mantingut un perfil relativament baix. Allunyada de les obligacions reals i dels focus mediàtics, semblava que buscava reconstruir la vida lluny de l'atenció pública. Tot i això, aquesta recent adquisició ha generat tota mena d'especulacions.

L'elecció d'aquest pis en particular no és casualitat. Ubicat en una de les zones més exclusives de Barcelona, no només ofereix luxe i comoditat, sinó també un potent simbolisme. És el lloc on va compartir moments crucials de la seva vida matrimonial i familiar, abans que tot es veiés entelat per acusacions i judicis que la van portar a ella i al seu exmarit als tribunals.

Aquest moviment ha generat diverses reaccions a la societat espanyola. Alguns interpreten la compra com un intent de tancar un cicle, de reconciliar-se amb el passat i avançar. Altres, però, ho veuen com una provocació o una mostra d'insensibilitat, considerant el mal que els escàndols associats al seu nom han causat la imatge de la monarquia i la confiança del poble. El seu preu elevat també ha estat objecte de comentaris. La hipoteca és a 15 anys amb CaixaBank.

Silenci de Cristina de Borbó

Mentrestant, Cristina ha mantingut silenci sobre això. No ha emès declaracions ni ha ofert explicacions sobre la decisió. Aquest hermetisme habitual no fa més que alimentar les especulacions i les teories sobre les seves veritables intencions.