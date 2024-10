Sergi Sol, nou conseller de Ràdio Televisió Espanyola

Les notícies mai no vénen soles i sempre cal llegir-les comparant-les amb altres notícies. Sergi Sol és i ha estat sempre una persona molt propera a ERC. Ha estat assessor del partit, cap de comunicació i s'ha ocupat durant molts anys de fer els programes electorals. També ha avalat el pacte d'investidura que ha facilitat la presidència del socialista Salvador Illa i fa anys que és molt crític amb Junts per Catalunya i amb l'independentisme.

Ara hem sabut, ja és casualitat, que el Sergi Sol i el Miquel Calçada han estat proposats per al Consell d'Administració de Ràdio Televisió Espanyola.

Els grups que han fet la proposta són el PSOE, Sumar, Podem, PNB, Junts i ERC. Més enllà de Sergi Sol i Miquel Calçada també es proposa Esther de la Mata, Marta Ribas, Mercedes de Pablos, Rosa León, José Pablo López, María Teresa Martín, Mariano Muniesa, Angélica Rubio i María Roncesvalles. Els candidats han de passar primer per comissió i després es votarà al ple del Congrés. Una modificació legal aprovada aquest dimecres permetrà que tirin endavant els noms per majoria absoluta.

El Ple del Congrés ha convalidat aquest dimecres un decret llei que modifica la legislació de RTVE amb l'objectiu de desbloquejar la situació en què es troba l'ens per la falta d'acord entre el PP i el PSOE per renovar-ne la cúpula.

| RTVE

Canvi a la Llei que permet l'elecció dels consellers

El text canvia el mètode d'elecció dels consellers de la corporació. Com fins ara, es farà per majoria de dos terços de cadascuna de les cambres, però en cas de no assolir-se en una primera votació s'obre la possibilitat que s'elegeixin per majoria absoluta, de manera que no caldrien els vots del PP. La votació ha rebut 175 vots favorables i un en contra. El PP, Vox i Compromís no han participat en el ple en protesta per la no suspensió del debat per la dana que ha causat desenes de morts al País Valencià.

Concepción Cascajosa va ser nomenada el passat mes de març presidenta interina d'RTVE durant un període de sis mesos. Quan es va nomenar a Cascajosa al març, els consells d’informatius de TVE i RNE havien demanat als partits del Congrés, a través d’un comunicat, que acabessin amb la situació de "desgovern i d’incertesa absoluta" de la ràdio i televisió públiques.

Crítiques a xarxes socials

A xarxes socials ningú ho considera una casualitat. Els usuaris de la xarxa social X més crítics amb ERC i amb la deriva autonomista del partit d'Oriol Junqueras veuen l'entrada de Sergi Sol a Ràdio Televisió Espanyola com a part del pacte que ha fet Salvador Illa president de la Generalitat.