El zasca de Fermín al VAR després de marcar el segon gol del Barça contra el Vila-real

per Iker Silvosa

El FC Barcelona continua deixant escenes memorables aquesta temporada, i no totes elles es relacionen estrictament amb resultats esportius. Aquest diumenge a Montjuïc, durant l'encontre davant el Villarreal, Fermín López va tornar a acaparar protagonisme després d'anotar un excel·lent gol, que va aprofitar per enviar un missatge molt particular al VAR amb la seva celebració.

Just abans d'arribar al descans, Fermín va aconseguir batre la porteria rival amb un brillant xut. Només celebrar el gol, el jove jugador blaugrana va fer el ja conegut gest del rectangle, simulant el reclam al VAR, una resposta directa i carregada d'ironia cap a les decisions arbitrals recents que el van afectar directament.

Fermín López i la seva reivindicació davant el VAR

El gest de Fermín no és casualitat. La setmana anterior, durant el polèmic Clàssic contra el Real Madrid, Fermín va patir l'anul·lació d'un gol per una suposada mà prèvia que va generar enorme controvèrsia. Plataformes especialitzades en anàlisi arbitral, com Archivo VAR, van concloure posteriorment que el gol havia d'haver estat validat, augmentant la frustració en el jugador i en els aficionats culers.

| RFEF

Des d'aquell polèmic moment, Fermín sembla haver entrat en una particular croada contra les decisions del VAR. Ja s'havia rescabalat marcant dijous davant l'Espanyol a l'RCDE Stadium, on a més va aprofitar per desafiar amb la seva celebració a la graderia perica. I ara, davant el Villarreal, va tornar a marcar per sumar el seu tercer gol en els últims quatre partits disputats a LaLiga.

Un rendiment espectacular aquesta temporada

L'aportació de Fermín López durant aquesta campanya està sent sobresortint. El migcampista acumula ja 8 gols i 9 assistències en tan sols 960 minuts disputats, el que significa una participació directa en gol cada 57 minuts, xifres impressionants per a un jugador tan jove i en plena consolidació.

El moment de la seva irònica celebració ràpidament es va fer viral, mostrant un Fermín somrient i clarament satisfet, mentre els seus companys, com Pau Cubarsí i Gerard Martín, no podien evitar també somriure darrere d'ell, reconeixent el to divertit però reivindicatiu del gest del jugador.

Aquest tipus de celebracions reflecteixen no només el caràcter del jove jugador andalús, sinó també un sentiment generalitzat en el barcelonisme respecte a les recents decisions arbitrals. Fermín López s'ha convertit en un símbol de lluita i reivindicació per a l'afició blaugrana, que celebra tant el seu talent com el seu caràcter combatiu i atrevit dins i fora del camp.