El germà de Lamine Yamal torna a acaparar el protagonisme ballant

La celebració del FC Barcelona pel seu títol número 28 a la Lliga va tenir un convidat especial que va tornar a acaparar totes les mirades. Encara que els jugadors del Barça eren els protagonistes oficials de l'esdeveniment organitzat a Montjuïc, va ser Keyne, el germà menor de Lamine Yamal, qui es va robar el cor del públic present i de les xarxes socials gràcies al seu carisma i simpatia.

La celebració a l'Olímpic de Montjuïc va comptar amb un ambient familiar i festiu malgrat la derrota del Barça davant el Villarreal (2-3). El conjunt blaugrana va rebre oficialment el trofeu de campió i ho va celebrar amb l'afició, els familiars dels jugadors van baixar al camp i van viure moments entranyables, però pocs tan cridaners com els protagonitzats pel petit Keyne.

Keyne torna a conquerir el públic

Keyne Yamal ja és conegut pels seguidors culers gràcies a diverses aparicions virals al costat del seu germà Lamine. En aquesta ocasió, va tornar a destacar ballant en plena celebració, cosa que ja s'està convertint en tradició a la família Yamal. Mentre els jugadors es dirigien a la gespa, Keyne va decidir mostrar els seus millors passos davant del públic, encoratjat pel seu germà Lamine, que no va dubtar a acompanyar-lo i unir-se a la improvisada coreografia.

| FCB

El vídeo del petit Keyne ballant al costat del seu germà ràpidament es va fer viral en plataformes com Twitter i Instagram, on els aficionats van mostrar el seu afecte per l'espontaneïtat del petit. Les imatges mostren clarament la complicitat entre els germans, mentre que Lamine riu i aplaudeix els divertits moviments del nen, visiblement emocionat per la resposta positiva del públic.

Una presència viral a les xarxes socials

No és la primera vegada que Keyne roba l'atenció en esdeveniments relacionats amb el seu germà. En anteriors ocasions, Lamine ha compartit vídeos a xarxes socials ballant amb ell, augmentant considerablement la popularitat del petit. El germà menor de la jove estrella blaugrana ha tingut aparicions destacades, com en l'última entrega de premis en què Lamine el va portar amb ell o durant el recent Clàssic, on va saludar amb un gest cridaner de puny al famós raper Travis Scott.

Keyne fins i tot va protagonitzar un moment divertit durant l'últim derbi davant l'Espanyol, on va celebrar de manera molt efusiva i viral l'espectacular gol marcat per Lamine. Aquest tipus de gestos espontanis i carismàtics l'han convertit en un personatge estimat per l'afició blaugrana.

Lamine Yamal i la seva família, al cor del barcelonisme

Més enllà del talent esportiu de Lamine Yamal, la presència habitual del seu germà menor en esdeveniments del club mostra la proximitat i el costat més personal de les estrelles culers. Aquestes escenes familiars reflecteixen l'excel·lent ambient dins de l'equip dirigit per Xavi Hernández, reforçant la connexió emocional entre jugadors i aficionats.

Sens dubte, el petit Keyne Yamal, amb la seva simpatia i espontaneïtat, seguirà sent una figura recurrent en els moments de celebració blaugrana, guanyant-se cada vegada més l'afecte dels seguidors del Barça.