El club de la Premier que vol pagar 42 milions d'euros per Ferran Torres

El mercat de fitxatges d'estiu comença a escalfar-se i un dels clubs que promet ser protagonista és un històric equip de la Premier League. Amb la temporada arribant a la seva fi i la mirada posada a reforçar la seva plantilla, aquest club està disposat a desemborsar una quantitat considerable per un dels davanters més destacats del futbol europeu.

L'Aston Villa viu un moment d'ambició esportiva, marcat pel seu excel·lent rendiment en la temporada actual. Els de Birmingham es troben lluitant per assegurar una plaça en la pròxima edició de la Champions League, torneig del qual van ser eliminats en els quarts de final pel PSG aquesta mateixa campanya. La direcció esportiva, encapçalada per Monchi, té clars els seus objectius i ja ha començat a rastrejar jugadors capaços d'elevar encara més el nivell competitiu de l'equip.

Precisament, una de les prioritats de l'Aston Villa és reforçar el seu atac, i la directiva del club anglès ha fixat la seva atenció en Ferran Torres, segons han informat des del Birmingham Mail. Els Villans estarien disposats a presentar una oferta que rondaria els 42 milions d'euros per convèncer tant el club català com el jugador.

| FCB

Ferran, en el seu 'prime'

Ferran Torres es troba en un excel·lent moment de la seva carrera, consolidat com un jugador clau en la plantilla dirigida per Hansi Flick. Durant aquesta temporada, el valencià ha anotat un total de 19 gols i ha repartit 7 assistències en totes les competicions oficials, números que confirmen la seva importància en l'esquema blaugrana. El seu paper decisiu en la consecució de la Copa del Rei, amb sis gols clau, inclòs un en el clàssic davant el Real Madrid, ha elevat encara més el seu prestigi.

La habilitat del valencià per adaptar-se a diferents posicions ofensives ha estat un factor determinant en el seu creixement. Torres ha demostrat versatilitat, rendint tant en banda com en la posició de davanter centre, una zona on Flick l'ha utilitzat amb èxit aquesta temporada. A més, amb Robert Lewandowski pròxim a complir 37 anys, Ferran Torres podria guanyar protagonisme addicional en el conjunt català de cara a la pròxima campanya, alternant regularment en la posició del '9' amb l'atacant polonès.

| Real Madrid

Què significa aquesta oferta per al Barça?

Malgrat l'atractiva oferta econòmica de l'Aston Villa, l'operació sembla complicada. Des del FC Barcelona valoren altament a Ferran Torres, tant pel seu rendiment actual com pel seu potencial de futur. El tècnic Hansi Flick confia plenament en ell, i la direcció esportiva culé entén la dificultat actual del mercat per trobar un davanter amb garanties similars a un preu assequible. I això que fa un any tots el vèiem fora.

Així mateix, Ferran Torres ha mostrat reiteradament el seu compromís amb el projecte esportiu del Barça. Després d'haver provat sort anteriorment a la Premier League amb el Manchester City, el davanter sembla haver trobat estabilitat i un rol important a Barcelona, una cosa que podria pesar en la seva decisió de romandre al Camp Nou.

No obstant això, les aspiracions de l'Aston Villa no s'han de prendre a la lleugera. L'equip de Birmingham podria comptar amb un significatiu ingrés econòmic si finalment es concreta la sortida del porter argentí Emiliano 'Dibu' Martínez cap al futbol àrab, una operació que ha cobrat força en les últimes setmanes. Amb majors recursos disponibles, l'entitat anglesa tindria el poder econòmic suficient per plantejar una oferta encara més temptadora per Torres o explorar alternatives de gran nivell.