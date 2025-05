Archivo VAR ho confirma amb el gol anul·lat a Fermín en el Clàssic: 'És...'

per Iker Silvosa

La polèmica arbitral continua sent protagonista després de l'intens Clàssic disputat entre el FC Barcelona i el Real Madrid diumenge. Un dels punts més calents del matx va arribar en l'últim minut del partit, quan Fermín López va anotar un gol que, inicialment, va pujar al marcador, però que va ser posteriorment anul·lat després de revisió del VAR per una suposada mà del jugador culé. Encara que el propi futbolista va reconèixer en declaracions postpartit que hi havia existit mà i considerava correcta la decisió, des de l'entorn arbitral i experts del reglament discrepen obertament.

El compte especialitzada en analitzar accions polèmiques arbitrals, Archivo VAR, ha emès una contundent valoració assegurant que "la mà de Fermín NO compleix amb el punt del reglament per ser immediata i, per tant, revisable". L'anàlisi d'Archivo VAR és clar i taxatiu a l'afirmar que "ÉS GOL LEGAL". Aquest veredicte ha incendiat encara més les xarxes socials, generant debat sobre si l'aplicació de les normes va ser correcta en aquesta jugada concreta.

Segons Archivo VAR, l'error d'interpretació del VAR rau en que el reglament especifica clarament que no es considerarà infracció una mà accidental que precedeixi a una conducció de pilota o regat abans del gol, exactament el que va succeir en l'acció protagonitzada per Fermín. La mà, clarament involuntària, no va derivar de forma immediata en gol, sinó que el jugador blaugrana va realitzar una conducció prèvia abans de rematar a porteria.

| RFEF

Aquest detall reglamentari és el punt clau que ha ressaltat Archivo VAR, citant textualment la normativa vigent: "No es considera infracció si es produeix una conducció de pilota o regat a un adversari". Aquest argument posa en qüestió la decisió del col·legiat Hernández Hernández i de l'àrbitre VAR, Martínez Munuera, qui van decidir anul·lar el gol després d'una prolongada revisió.

Enuig massiu

Les xarxes socials han esclatat davant aquesta interpretació, dividint opinions entre qui creuen que va ser un error arbitral i qui consideren justa l'anul·lació, sobretot després que el propi jugador admetés la mà. No obstant això, la polèmica s'intensifica per la contradicció entre la percepció generalitzada inicial i la interpretació tècnica detallada per experts.

Aquest nou episodi afegeix més controvèrsia a un Clàssic que ja va estar carregat de decisions discutibles i accions que van marcar el desenvolupament del partit. Les crítiques cap a l'arbitratge no han parat des del xiulet final, i aquesta aportació tècnica i reglamentària de l'Archivo VAR afegeix un altre capítol a la intensa discussió sobre l'ús i aplicació del videoarbitratge en la màxima categoria del futbol espanyol.