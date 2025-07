Zasca brutal del padre de Lamine Yamal a Nico Williams: 'No puedo...'

El verano de fichajes en el fútbol español ha vuelto a dejar una de esas historias que generan debate y emociones cruzadas entre clubes, futbolistas y afición. Cuando todo apuntaba a un acuerdo inminente para vestir a una de las estrellas del Athletic Club con la camiseta del Barça, la noticia saltó por los aires: Nico Williams, finalmente, se queda en Bilbao. El golpe ha sido tan inesperado que la reacción de los protagonistas no se ha hecho esperar, especialmente desde el entorno más próximo a Lamine Yamal.

La decisión de Nico Williams de renovar hasta 2035 con el Athletic Club pilló a contrapié a la dirección deportiva azulgrana. Pocos esperaban que el extremo, tras semanas de negociaciones y guiños al Barça, optara por cerrar la puerta a un traspaso que parecía cuestión de tiempo. La noticia desató una tormenta en redes sociales: mensajes de decepción en clave azulgrana y burlas desde Bilbao, que celebran haber retenido a su joya.

Dentro del vestuario del Barça, la noticia también ha sido difícil de digerir. Dani Olmo, uno de los nombres ligados al nuevo proyecto de Hansi Flick, fue el primero en manifestarse con claridad. Publicó una storie en Instagram besando el escudo del Barça, un gesto interpretado por muchos como un mensaje directo: “yo sí quiero estar aquí”. La misma idea la reforzó Raphinha, que subió otra fotografía señalando el escudo, reafirmando su compromiso con el club.

| Canva

El mensaje directo de Mounir Nasraoui y la polémica musical en Instagram

Sin embargo, el mensaje más contundente llegó desde el entorno familiar de Lamine Yamal. Mounir Nasraoui, padre de la joven estrella culé, es conocido por su actividad en redes sociales y su apoyo público al Barça. En pleno revuelo por la decisión de Nico Williams, el archiconocido Hustle Hard subió una storie que rápidamente se viralizó entre los aficionados. En la imagen, un corazón transformado en el escudo del FC Barcelona, pero lo verdaderamente llamativo fue la canción elegida para acompañar la publicación: “No puedo confiar”, de Skinny Flex.

El fragmento de la canción que se escuchaba en la storie no dejaba lugar a dudas: “Hoy en día no puedo confiar en nadie”. Un dardo que muchos han interpretado como una clara referencia a la decisión de Nico Williams y una forma de expresar el sentir del entorno de Lamine Yamal ante el inesperado giro de los acontecimientos. El gesto de Nasraoui ha sido leído como un zasca directo, apuntando a la confianza rota tras días de negociaciones y promesas que finalmente no se cumplieron.

Lo llamativo de esta reacción es que, hasta hace pocas semanas, la relación entre Nico Williams y la familia Yamal parecía excelente. Durante la Eurocopa, los jugadores compartieron imágenes juntos y se mostraban cercanos, tanto en el campo como fuera de él. Sin embargo, el desenlace de la operación ha cambiado el clima por completo, con gestos y publicaciones que han dado mucho que hablar en la comunidad azulgrana.