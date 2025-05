El Zaragoza, a punt de tancar el seu primer fitxatge per a la temporada 2025-2026

Amb la temporada arribant al seu final i l’objectiu de la permanència finalment assolit, el Real Zaragoza es prepara per fer un gir de timó en la configuració de la seva plantilla. El curs que va començar ple d’il·lusions i amb aspiracions d’ascens va acabar convertit en una dura batalla per la salvació. La directiva és plenament conscient que aquest mercat d’estiu no pot ser un més, sinó l’inici d’un projecte sòlid i ambiciós que torni el club a la lluita per l’elit del futbol espanyol.

La pressió és màxima a la capital aragonesa. L’afició, una de les més fidels i apassionades de LaLiga Hypermotion, exigeix un equip competitiu i resultats a l’alçada de la història del club. Per això, la direcció esportiva s’ha mogut ràpid i ja apunta a tancar la primera incorporació definitiva: la d’un futbolista que ha deixat empremta en només uns mesos i les estadístiques del qual han sorprès tota la categoria.

Kervin Arriaga, el tot terreny que ha convençut tothom

Kervin Arriaga va arribar al mercat d’hivern des del Partizan de Belgrad com una aposta a curt termini, però el seu rendiment ha canviat completament la percepció inicial. En només 17 partits, el migcampista hondureny no només s’ha fet indiscutible, sinó que ha liderat el seu equip en alguns dels apartats més importants per a un centrecampista de Segona Divisió. De fet, Arriaga ha estat el futbolista que més duels guanya entre tots els centrecampistes de LaLiga Hypermotion, a més de destacar també com el que més duels aeris aconsegueix imposar-se, confirmant aquest perfil de migcampista físic, dominador i compromès que tant ha trobat a faltar el Zaragoza els darrers anys.

| Instagram

El seu impacte sobre la gespa va molt més enllà de l’estadística pura. Tot i que és cert que les seves xifres criden l’atenció —com ocupar el cinquè lloc en intercepcions entre els centrecampistes de la categoria, i situar-se també entre els millors en percentatge d’encert en duels i passades progressives—, el que més ha convençut el cos tècnic és la seva capacitat per dotar d’equilibri i seguretat l’equip. Arriaga és el tipus de futbolista que millora els qui l’envolten: recupera, distribueix, ordena i és capaç de trencar línies amb una passada o un gir de cos.

L’operació, perfil baix i visió de futur

El Zaragoza, segons ha avançat El Periódico de Aragón i recullen fonts com Mundo Blanquillo i Radio Marca Zaragoza, ja ha assolit un principi d’acord amb el Partizan per adquirir el jugador en propietat. El traspàs, que es tancarà per una quantitat inferior als 600.000 euros previstos inicialment, permetrà al club blanquillo signar l’hondureny fins al 2028 i blindar una de les peces clau del nou projecte. La sintonia entre totes les parts ha estat total des del principi, ja que Arriaga ha deixat clar que el seu desig és continuar creixent al futbol espanyol i el club no vol deixar escapar un perfil tan dominant.

Aquest moviment encaixa perfectament en la nova filosofia del Zaragoza, centrada a apostar per jugadors contrastats però amb marge de millora, capaços de suportar la pressió de jugar en un estadi com La Romareda i de sostenir l’equip en els moments difícils. La direcció esportiva ha prioritzat la continuïtat de futbolistes que ja han demostrat rendiment immediat i entenen què suposa vestir la samarreta blanquilla. En aquest sentit, Arriaga representa una aposta segura tant des del punt de vista físic com tàctic.

Aquest serà, sens dubte, el primer pas d’un mercat d’estiu que es preveu molt mogut a Zaragoza. La direcció esportiva planeja reforçar diverses posicions i busca perfils que, com el d’Arriaga, aportin caràcter, competitivitat i regularitat. La negociació amb el Partizan també contempla una futura plusvàlua per al club serbi en cas d’una venda, una mostra més que tots els actors confien en el creixement del migcampista hondureny.