La Reial Societat s'entromet en un fitxatge de l'Athletic Club de Bilbao

El futbol basc es prepara per viure un estiu especialment intens als despatxos, on la batalla per reforçar les plantilles promet tant d’espectacle com la gespa. A l’horitzó dels dos grans del nord, una operació pot marcar el ritme del mercat: ambdós clubs tenen els ulls posats en un mateix objectiu per reforçar la seva zona de creació ofensiva.

L’Athletic Club arriba a aquest mercat estival després d’una temporada brillant, que li ha assegurat la presència a la pròxima edició de la Champions League. Els d’Ernesto Valverde han acabat quarts a LaLiga i afrontaran un calendari exigent, amb la Lliga de Campions, LaLiga, Copa del Rei i Supercopa d’Espanya. Aquesta marató de partits obliga el club de Bilbao a reforçar la mitja punta, on ja compten amb noms de qualitat com Oihan Sancet, Berenguer i Unai Gómez, però on l’exigència física i el risc de lesions fan imprescindible comptar amb un fons d’armari de garanties.

En canvi, la Real Sociedad ha viscut un any per sota de les seves expectatives. Sense bitllet per a competicions europees, els de Donosti necessiten fer un salt de qualitat per recuperar el terreny perdut. El cos tècnic busca incorporacions que permetin augmentar la competitivitat interna i evitar una nova ensopegada. A la mitja punta, el fitxatge que es planteja hauria de lluitar per minuts amb jugadors com Brais Méndez i Luka Sucic, cosa que eleva encara més el llistó d’exigència al vestidor txuri-urdin.

Un objectiu comú: Aimar Oroz i la seva clàusula de 30 milions

El centre de la polèmica té nom propi: un mitja punta amb present a Osasuna i futur incert, la projecció del qual ha cridat l’atenció tant a Bilbao com a Donosti. L’interès és tal que s’ha convertit en un dels noms propis del mercat nacional, i en l’eix d’una possible batalla basca d’alt voltatge. Parlem, per descomptat, d’Aimar Oroz. Que l’Athletic pretenia fitxar-lo ja ho sabíem, però ara El Nacional ha afegit la Real Sociedad a la subhasta.

La seva clàusula de rescissió, fixada en 30 milions d’euros, eleva la negociació a un pla estratègic. Osasuna, conscient del seu potencial i de l’interès dels grans del nord, està disposat a escoltar ofertes, però no a regalar una de les seves perles. En aquest escenari, l’operació pot condicionar la resta de moviments de l’estiu per a l’Athletic i la Real.

La classificació per a la Champions de l’Athletic Club atorga als lleons un atractiu extra per convèncer el jugador. Disputar la màxima competició europea és un caramel difícil de rebutjar i, a nivell esportiu, pot inclinar la balança. Ernesto Valverde vol assegurar-se un reforç fiable per competir a tots els fronts i evitar sorpreses en un calendari sobrecarregat de partits.

Tanmateix, la Real Sociedad no renuncia a la subhasta i aposta per la solidesa del seu projecte, on el fitxatge d’un mitjapunta d’aquest calibre és una prioritat absoluta. El club txuri-urdin, privat d’Europa, necessita arguments esportius i econòmics per seduir el seu objectiu, que hauria de competir per un lloc amb Brais Méndez i Luka Sucic.