Revelat, el Reial Madrid copia el Barça: L'estratègia per mimar Mbappé

Als grans clubs d'Europa, cada gest i cada decisió transcendeixen el terreny de joc. El Reial Madrid, acostumat a marcar tendència, s'enfronta aquest estiu a un repte especial: omplir de contingut i significat l'icònic dorsal ‘10’. Un número reservat històricament per als futbolistes més brillants i carismàtics de la plantilla, i que ben aviat podria tenir un nou propietari al Santiago Bernabéu. Tot això, a més, enmig d'una rivalitat amb el Barça que continua creixent també en el terreny de les estratègies mediàtiques i de club.

El Reial Madrid enceta una nova etapa en què s'intueix una renovació de símbols. Luka Modric, llegenda blanca i referent al centre del camp, ha lluït el dorsal ‘10’ amb mestria durant molts anys. Tanmateix, el seu comiat deixa un buit sentimental i també futbolístic, ja que el club no preveu fer fitxatges de gran nivell específicament per a aquesta demarcació en aquest mercat estival.

La gran pregunta és qui serà el nou hereu d'aquest dorsal tan especial. El context convida a pensar en una estrella que ja és dins la plantilla i que no només lideri l'equip sobre la gespa, sinó que també impulsi la imatge del club a nivell global.

| Real Madrid

L'estratègia del Reial Madrid: Mbappé, la nova imatge del ‘10’

Segons la informació avançada per Edu Aguirre a ‘El Chiringuito’, la direcció esportiva del Reial Madrid ja ha pres una decisió d'enorme càrrega simbòlica i comercial: el dorsal ‘10’ està reservat per a Kylian Mbappé. El davanter francès, flamant pichichi de LaLiga i Bota d'Or a Europa després d'una temporada espectacular, no hauria demanat explícitament aquest número. Tanmateix, l'operació respon a una visió estratègica de club.

Tal com ha assegurat Aguirre, “Mbappé portarà el ‘10’ gairebé amb total seguretat. No és una petició seva, és un moviment estratègic perquè a França aquest és el seu número i és pràcticament la seva marca”. L'elecció del dorsal reforça el paper de Mbappé com a estendard del nou projecte blanc i anticipa una campanya de màrqueting que buscarà explotar al màxim la imatge global del futbolista. A més, el ‘9’ quedaria per a Endrick en la que hauria de ser la seva temporada d'explosió.

El mirall del Barça: Yamal i la importància dels símbols

El moviment del Reial Madrid no s'entén sense mirar l'altre gran referent del futbol espanyol, el FC Barcelona. El club blaugrana acaba de renovar Lamine Yamal fins al 2031 i la premsa catalana ja especula que el jove prodigi rebrà el dorsal ‘10’ la pròxima temporada, emulant la fórmula que tantes vegades ha funcionat al Camp Nou. Per als grans clubs, els dorsals no només identifiquen un jugador, sinó que construeixen relats, forgen marques personals i projecten una identitat col·lectiva.

En aquest context, el Reial Madrid opta per replicar la fórmula: assignar el dorsal més simbòlic a la seva gran estrella, un moviment que va molt més enllà de l'esportiu i que representa una declaració d'intencions en l'eterna pugna entre ambdós gegants.

L'efecte d'aquest tipus de decisions és doble. D'una banda, el ‘10’ suposa una responsabilitat esportiva: s'espera que qui el vesteixi marqui diferències en els partits clau, assumeixi el lideratge en els moments de pressió i elevi el llistó competitiu del grup. D'altra banda, el dorsal implica una aposta de màrqueting i comunicació global, on la figura de Mbappé serà encara més icònica per a l'aficionat merengue i per als mercats internacionals.