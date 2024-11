Xavier Valls se'n riu del VAR a Onze de TV3 i revoluciona les xarxes

per Sergi Guillén

Diumenge passat, el partit entre la Reial Societat i el FC Barcelona va estar marcat per una jugada que va generar una gran controvèrsia. Robert Lewandowski, davanter de l'equip blaugrana, va anotar un gol que va ser anul·lat per fora de joc després de la revisió del VAR.

Aquesta decisió va deixar perplexos tant els jugadors com l'afició culer, que no podien creure la mala precisió mil·limètrica amb què es va revisar la jugada. L'anul·lació del gol a causa d'una suposada posició avançada de Lewandowski per qüestió de centímetres va ser molt discutida.

I molts opinen que caldria reconsiderar l'ús del fora de joc semiautomàtic. Ja que algunes decisions són interpretades de forma errònia. Les xarxes socials es van omplir de comentaris després de l'anul·lació, i la polèmica no es va fer esperar.

Contundents declaracions de Xavier Valls

Els seguidors culers, que han vist com el VAR els ha beneficiat i perjudicat en diferents moments de la temporada, van aprofitar per mostrar la frustració. Fins i tot alguns mitjans de comunicació, habitualment crítics amb el Barça, no donaven crèdit a la decisió.

En aquest context, Xavier Valls, presentador del programa 'Onze' de TV3, va reaccionar de manera peculiar. Utilitzant l'humor per reflectir la incredulitat que va envoltar l'incident.

Durant l'emissió del programa, Valls es va presentar amb un parell de sabates exageradament grans, fent una divertida al·lusió a l'anul·lació del gol. El seu gest no va passar desapercebut i ràpidament es va viralitzar en xarxes socials. On els usuaris ho van interpretar com una crítica directa a la decisió del VAR i al fora de joc mil·limètric que va afectar Lewandowski.

Valls va afirmar que "perplexitat és la paraula per definir com ens quedem amb l'anul·lació del gol de Lewandowski". Reflectint la sorpresa i el desconcert que aquesta jugada va generar entre els aficionats i experts esportius.

La reacció de Xavier Valls va connectar amb el sentiment general de molts aficionats. A les xarxes socials, diversos usuaris van comentar que l'ús de la tecnologia per analitzar el fora de joc està arribant a nivells absurds. Especialment quan afecta jugades en què amb prou feines hi ha diferència en centímetres.

Es prenen la situació amb humor

La idea que Lewandowski “calcés un 54” es va convertir en el centre de moltes bromes i comentaris. Ressaltant allò que alguns consideren un problema en la implementació actual del fora de joc automatitzat. Les paraules de Valls, que també es va referir al bon joc de la Reial Societat, reflecteixen una realitat.

Que el mateix Barça no pot ignorar: l'equip de Sant Sebastià va ser superior durant el partit. Tot i l'enuig i les diferents bromes, Valls no va evitar parlar sobre el rendiment del Barça i va admetre que l'equip d'Hansi Flick no va estar a l'altura.

Deixant clar que el Barça es va merèixer perdre per la qualitat i l'esforç de la Reial Societat. Amb el seu comentari, Valls va oferir una perspectiva equilibrada, reconeixent els mèrits del rival sense deixar de banda la controvèrsia al voltant del VAR. El moment còmic de les sabates gegants de Xavier Valls no només va portar una mica d'humor a la situació.

Sinó que també va servir com una forma de reflexió sobre l'impacte que té el VAR al joc. I com afecta l'experiència dels espectadors i l'emoció del futbol. El gest del presentador va ressonar a xarxes, on molts usuaris van agrair la crítica humorística de Valls al sistema de fora de joc semiautomàtic.