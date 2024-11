Xavier Valls diu a TV3 el que molts pensen sobre Hansi Flick

per Sergi Guillén

L'entrenador alemany Hansi Flick ha aconseguit en poques setmanes consolidar-se com a figura fonamental al Barça. Des de la seva arribada, l'equip blaugrana no només ha mostrat diverses millores tàctiques, sinó que també ha recuperat una intensitat i determinació que molts culers trobaven a faltar. Les seves innovacions a l'esquema de joc han permès a l'equip blaugrana superar rivals de la Lliga i la Champions amb una contundència que semblava un somni fa uns mesos.

Les golejades a les primeres jornades han estat mostra que Hansi Flick té un pla clar per tornar el Barça al nivell dels millors equips europeus. Tot i això, encara que els resultats parlen per si sols, alguns aficionats encara tenen dubtes sobre el veritable potencial d'aquest Barça renovat. L'equip ha aconseguit victòries contundents, però cada nou partit planteja un desafiament que els seguidors culers observen amb expectativa.

En aquest context, molts periodistes i analistes destaquen la importància de donar temps al projecte de Flick. Confiant que el seu estil de joc i la seva gran capacitat per adaptar-se als diferents escenaris de la competició seguiran sorprenent i emocionant l'afició blaugrana.

| FC Barcelona

Xavier Valls parla sobre Hansi Flick

El periodista de TV3, Xavier Valls, conegut per la seva passió cap al Barça, no ha dubtat a expressar la seva opinió sobre la feina d'Hansi Flick a l'equip català. En una recent intervenció al programa 'Onze', Valls va llançar una declaració que va ressonar amb molts culers.

“Quantes proves més ha de superar el Barça de Flick per adonar-nos que això va de debò? Ja és hora d'obrir el bufet lliure dels somnis”. Aquesta afirmació reflecteix sentir una gran part de l'afició culer, que comença a il·lusionar-se amb la possibilitat de veure el Barça al capdamunt de nou.

Les paraules de Valls sorgeixen en un moment en què l'equip ha aconseguit victòries importants a diverses competicions, consolidant la seva posició a la Lliga i Champions. Cada partit sembla afegir un capítol nou a la història d'aquest Barça renovat, i els seguidors comencen a preguntar-se si és moment de deixar enrere els dubtes. La frase del periodista català, que s'ha viralitzat a les xarxes socials, és vista com una crida a l'afició per gaudir d'aquesta nova etapa sense reserves.

Demana positivitat

La temporada ha començat amb triomfs decisius, des del 7-0 al Reial Valladolid fins a la golejada al Vila-real i l'aclaparador resultat contra el Bayern a Champions League. Aquestes trobades han estat mostres del gran potencial d'un equip que es refà sobre la marxa, sota la direcció d'un entrenador que ha sabut revitalitzar els jugadors. Però, com assenyala Valls, sembla que sempre hi ha una cautela a l'entorn culer, una mena de precaució abans de deixar-se portar per la il·lusió.

En les seves intervencions, Valls també ha destacat la importància de donar confiança a Flick, tot recordant que els grans projectes necessiten temps per assentar-se. El periodista ha insistit que aquest Barça té tot el necessari per competir al màxim nivell.

I que cada victòria hauria de ser un motiu de celebració, una prova més que l'equip està al camí correcte. En un to proper i apassionat, Valls es converteix en portaveu d'aquella afició culer que comença a somiar, convidant-los a deixar de banda els dubtes i gaudir del moment.

L'expectació davant els propers partits creix i l'afició sembla estar a punt per obrir el "bufet lliure dels somnis". Si Flick segueix complint i demostrant la seva vàlua a cada matx, és possible que aquesta temporada es converteixi en una de les més memorables per al Barça i els seus seguidors.