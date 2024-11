Juanma Castaño compra la versió del SAOT al gol anul·lat al Barça: 'Està bé...'

El fora de joc semiautomàtic és una tecnologia avançada implementada al futbol per agilitzar i millorar la precisió en la detecció de situacions de fora de joc. Aquest sistema utilitza una extensa combinació de càmeres especialitzades i algorismes d'intel·ligència artificial que capturen el moviment i la posició dels jugadors i la pilota en temps real. Les càmeres estan ubicades en diferents angles al voltant del camp i envien dades a un programari.

Que, amb un marge mínim d'error, determina si un jugador està en posició irregular en el moment en què rep la pilota. Aquest procés es desenvolupa gairebé instantàniament, cosa que facilita que l'equip d'àrbitres de vídeo (VAR) emeti un senyal als àrbitres al terreny de joc. Els que només han d'esperar uns segons per rebre la confirmació de la jugada.

En els últims mesos, aquest sistema ha demostrat ser molt fiable, ajudant que els fores de joc siguin xiulats amb més precisió. No obstant el dia d'ahir vam veure com fins i tot els ordinadors es poden equivocar, ja que una jugada de Robert Lewandowski totalment legal va ser xiulada com fora de joc. Això va ser degut a un error d'interpretació de la tecnologia, cosa que ha obert un debat molt extens en què s'han afegit diversos periodistes esportius.

Juanma Castaño dóna la seva opinió

La derrota del FC Barcelona ahir a Sant Sebastià davant la Reial Societat va estar marcada per la polèmica. Tot i que és cert que el conjunt culer no va mostrar la seva millor versió, si el gol inicial anul·lat a Lewandowski hagués estat vàlid, el matx segurament hauria estat diferent. Tot i això, un error del sistema de fora de joc semiautomàtic (SAOT) va fer que el gol del polonès no pugés al marcador i la Reial Societat acabés emportant-se els tres punts.

| Movistar Plus+

Com és normal, aquesta acció va obrir tots els programes de tertúlia esportiva després de la finalització de la trobada. Un d'aquests va ser 'El Partidazo de la COPE', on un sempre controvertit Juanma Castaño va parlar sobre aquesta polèmica decisió que va perjudicar el FC Barcelona. Tot i que el presentador del famós programa de ràdio es va dedicar a llegir el comunicat oficial en relació amb l'acció, va comprar completament els arguments que aquests plantejaven.

"El SAOT traqueja 29 punts de tots els jugadors, amb 10 càmeres addicionals a la producció del partit. Un d'aquests 29 punts és la punta de la bota del jugador. Si hagués confós amb la bota del jugador de la Reial, el sistema hi hagués donat error, l'acció està ben revisada", llegia Juanma Castaño.

Com és normal, dins de l'afició culer ningú no ha comprat aquest argument, ja que les imatges parlen per si soles. S'hi veu com el peu d'Aguerd està per davant del de Lewandowski, cosa que mostra que el gol hauria d'haver pujat al marcador.