3 futbolistes 'debuten' com 'Caganers': ¿Es queixarà el més polèmic?

L'empresa gironina Caganer.com torna a passar l'actualitat pel seu garbell particular i afegeix més d'una cinquantena de figuretes al seu catàleg, que ja en suma gairebé 700. Aquest Nadal, la fornada de novetats té un marcat accent futbolístic, dins de la voluntat de potenciar el món de l'esport perquè atrau força els clients.

Així, el jugador del Barça Dani Olmo, el del Madrid Vinicius Júnior o el del Girona FC Christian Stuani s'incorporen a l'univers dels caganers. Tot això sense oblidar la resta d'àmbits com música, cinema o comunicació. Ho demostren noves figuretes com Jimi Hendrix, The Beatles, Gru o, específicament de Catalunya, Toni Cruanyes i Elisenda Carod. A més, per relligar gènere i tradició neix una caganera: l'hereva catalana.

Un any més oferint aquests articles

Un cop més, la família Alós-Pla converteix en caganers personatges famosos d'àmbits tan diversos com l'esport, la música, la comunicació, el cinema o l'art. A l'hora de crear les figuretes de fang artesanals, encara que l'actualitat mana, també és cert que ho fa en part.

Perquè en paral·lel, Caganer.com aposta per anar engrandint la col·lecció amb personatges icònics atemporals, amb la voluntat d'anar sumant noves incorporacions al catàleg eclèctic.

Aquest Nadal, l'empresa de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) presenta una cinquantena de novetats. Destaca el ventall de personatges relacionats amb l'esport -i en particular, el futbol- que és el que s'amplia més.

Ho fa seguint el full de ruta que fa uns mesos va fixar Caganer.com, amb la voluntat que els esportistes més destacats tinguin el seu alter ego al pessebre i respondre a les preferències dels clients.

Es queixarà Vinicius de la seva aparició?

"Aquest any, sobretot, hem decidit cobrir l'àmbit del futbol perquè el context actual i tenir botigues a Barcelona, ​​Madrid i Bilbao ens ho permet", explica un dels dos germans que és al capdavant de l'empresa, Marc Alós . "I si funciona, ens serà encara més fàcil créixer en aquest sentit, perquè està demostrat que a la gent els agrada", afegeix.

| ACN

Barça, Reial Madrid, Atlètic de Bilbao i Girona FC encapçalen les novetats. Ja tenen caganer el futbolista blaugrana Dani Olmo, el davanter del Madrid Vinicius Júnior, el màxim golejador del Girona Christian Stuani o els germans Iñaki i Nico Williams, que vesteixen els colors de l'Atlètic de Bilbao.

Tots ells se sumen a les figuretes de Lamine Yamal i Jude Bellingham, creades aquest estiu en dues versions. Una, amb les samarretes dels equips (Barça i Madrid); il'altra, amb les de les seleccions d'Espanya i Anglaterra, finalistes de l'Eurocopa.

"Anys enrere arribem a tenir gairebé un onze blaugrana de caganers, amb Valdés, Puyol, Xavi, Iniesta, Messi i companyia: després d'uns anys de parèntesi, hi torna a haver referents i per això incorporem Yamal i Olmo", concreta Marco Alós .

En futbol, ​​Caganer.com també ha fet un homenatge pòstum a jugadors de renom com Pelé, Johan Cruyff i Diego Armando Maradona (que llueixen la samarreta de les seleccions). Tampoc s'ha oblidat de la temporada que va fer el Girona FC, amb el seu debut a la Champions League, i per això ha convertit en caganer la seva mascota: la Mosca Sisa.

I ja obrint més les mires, el 2024 l'empresa de Torroella ha ampliat el catàleg esportiu amb els regatistes dels sis equips que van participar a la Copa Amèrica de Barcelona, ​​tres motoristes, un caganer que fa pàdel surf i una noia practicant ioga.