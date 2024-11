El fitxatge preferit d'Imanol Alguacil a la Reial Societat amb vista al gener

La Reial Societat ha aconseguit millorar notablement el seu rendiment després d'un començament de temporada una mica complicat. Ara l'equip d'Imanol Alguacil està plenament involucrat en la lluita per les places europees. Tot i això, una de les principals mancances de l'equip segueix sent la falta de gol, cosa que es va evidenciar en el recent duel contra el Barça. En aquest matx, encara que van aconseguir imposar-se, l'equip va fallar diverses ocasions clares, posant en evidència la necessitat d'un davanter amb més efectivitat.

Tot i el sòlid treball en altres aspectes del joc, la Reial Societat només ha anotat 11 gols en 13 partits, una xifra que reflecteix les seves dificultats a l'àrea rival. Actualment, només quatre equips a LaLiga tenen menys gols que els donostiarres. El seu màxim golejador és l'extrem japonès Take Kubo, cosa que evidencia la necessitat de l'arribada d'un '9'. L'aposta per Óskarsson no ha donat els resultats esperats i, d'altra banda, el club ja no té esperança que Umar Sadiq pugui recuperar el nivell d'abans.

És en aquest context que sorgeix el nom de Christantus Uche com el fitxatge desitjat per Imanol Alguacil per reforçar l'atac al gener. El nigerià, jugador del Getafe, ha estat una de les revelacions de la temporada 2024/25, destacant no només pel talent, sinó també per la versatilitat i capacitat d'adaptació. Fins aquest estiu, Uche era centrecampista, però, davant la falta de davanters a les primeres jornades, José Bordalás va decidir provar-lo a la davantera; i s'hi ha quedat.

De costar 800 euros a jugar Europa

I encara que Uche només ha anotat un gol a les 13 primeres jornades, ha demostrat ser un ariet constantment perillós, que marca la diferència en cada moviment. Un dels aspectes que li fan un fitxatge tan atractiu és la seva capacitat per adaptar-se a diferents rols al camp; per a més inri, és també ambidextre. A més, la seva joventut i projecció el converteixen en una inversió de futur per a la Reial Societat, que podria trobar-hi una peça fonamental per als propers anys.

El Getafe, però, no està disposat a deixar marxar la seva joia a qualsevol preu. La Reial Societat haurà de presentar una oferta que compleixi les expectatives econòmiques de l'equip madrileny. Cal recordar que van ser 500 mil euros els que l'equip blau va pagar a l'AD Ceuta pel fitxatge. I tampoc no pot caure en l'oblit els 800 euros que l'equip de la ciutat autònoma va pagar per ell un any enrere, el 2023.